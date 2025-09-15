중국인에 구명조끼 양보하고 순직…"'영웅' 만들어야 하니 사건 함구하라" 폭로

고 이재석 경사 당직 동료 4명 기자회견

"인천해경서장·영흥파출소장이 명령" 주장

해경 "사실무근"…진상조사단 통해 실체 규명

갯벌에 고립된 70대 중국인을 구조하다가 숨진 해양 경찰관 고 이재석 경사(34) 사건과 관련해 경찰 내부의 은폐 시도가 있었다는 동료들의 폭로가 나왔다. 이 경사와 함께 근무했던 동료들은 "상부의 늦장 대응과 규정 위반이 사고를 키웠다"며 철저한 진상 규명을 촉구했다.

갯벌에 고립된 70대 중국인에 구명조끼를 벗어주고 숨진 이재석 경장(오른쪽). 하이커신문, 연합뉴스

"사건 함구 지시 있었다" 동료들 증언

인천해양경찰서 영흥파출소에서 이 경사와 함께 사고 당시 당직을 섰던 팀 동료 4명은 15일 인천 동구 장례식장에서 기자회견을 열고 "그동안 영흥파출소장으로부터 이 경사를 '영웅'으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라는 지시를 받았다"고 밝혔다. 이들은 "파출소장이 부하 직원들에게 유족을 보면 '눈물을 흘리고 아무 말 하지 말고 조용히 있어 달라'고 했다"고 주장했다.

갯벌에 고립된 노인을 혼자 구하려다 숨진 고(故) 이재석 경사 팀원들인 인천해양경찰서 영흥파출소 직원들이 15일 오전 이 경사 발인을 앞두고 인천 동구의 한 장례식장에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "파출소장이 처음 (사건) 함구를 지시한 게 실종된 이 경사가 구조된 뒤 응급실로 이송 중이던 때"라며 "파출소장이 영흥파출소로 사용하는 컨테이너 뒤로 저희 팀원과 수색으로 비상 소집된 다른 팀원들을 불러 (인천해경)서장 지시사항이라는 내용을 들었다"고 밝혔다.

동료들은 인천해경서장으로부터도 함구하라는 지시를 받았다고 주장했다. 이 경사와 당시 당직을 섰던 한 팀원은 "이 경사 지인을 만나자 인천해경서장과 파출소장이 '어떤 사이냐'고 물은 뒤 '유족들한테 어떠한 얘기도 하지 말아라'고 지시했다"고 말했다. 이들은 "추후 조사 과정에서 모든 것을 밝히려고 마음먹었으나 어제 유족들과 면담을 통해 왜곡된 사실을 바로 잡고 진실을 밝히기로 마음먹었다"고 말했다.

"늦장 대응과 규정 위반이 사고 키워"

팀원들은 담당 팀장이 신속한 대응을 하지 않아 구조가 지연됐다고 주장했다. 팀원들은 "팀장은 휴게시간을 마치고 컨테이너로 복귀했는데도 이 경사의 상황을 전혀 공유하지 않았다"며 "몇 분 뒤 드론업체로부터 신고를 받고 심각한 상황임을 인지했다"고 말했다. 그러면서 "저희 해경은 순찰을 2인 1조 하게 돼 있고, 심지어 식사를 하러 가거나, 편의점 이동 때도 혼자 이동하는 경우가 없다"며 "이런 경우는 처음이었고, 사건 발생 즉시 (팀장이) 파출소 내에 있는 비상벨 하나만 눌렀다면 (휴게 인력) 모두가 일어나 상황에 대응했을 텐데 그러지 않았다"고 했다.

해경 "은폐 사실 없다"…진상조사 협조 방침

15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 엄수된 '해양경찰관 고(故) 이재석 경사 영결식'에서 동료 경찰들이 경례하고 있다. 공동취재연합뉴스

이에 해양경찰청은 "그동안 유족에게 폐쇄회로(CC)TV, 무전 녹취록, 드론 영상 등 사고 관련 현시점에서 가능한 관련 자료 일체를 제공했다"며 "인천해경서장과 파출소장이 내부 진실을 은폐하려고 했다는 의혹이 강하게 제기됐으나 서장은 전혀 사실무근이라는 입장을 밝혔다"고 설명했다. 이광진 인천해경서장은 이후 별도 입장문을 내고 "진실 은폐는 전혀 없었다"며 "진상조사단 등의 조사에 적극 협력하고 모든 실체를 규명하겠다"고 밝혔다.

이 경사는 지난 11일 오전 2시7분 대조기를 맞아 드론 순찰을 하던 업체가 갯벌에 사람이 앉아 있는 영상을 확인한 뒤 파출소로 연락하자 혼자 현장으로 이동했다. 그는 당일 오전 3시께 발을 다친 A씨를 구조하는 과정에서 물이 허리 높이까지 차오르자 부력조끼를 벗어서 건네고 순찰 장갑을 신겨준 뒤 육지로 이동하는 과정에서 실종됐다가 6시간여 만에 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.





서지영 기자



