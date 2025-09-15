거제 골프장서 동거녀 살인 50대 구속…3시간 숨어있다가 범행

경남경찰청은 거제시 한 골프장에서 사실혼 관계였던 여성을 살해한 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 구속했다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 5일 오전 10시 35분께 거제시 한 골프장에서 50대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다. 그는 사건 당일 골프장 작업자인 것처럼 가장해 캐디로 일하던 B씨에게 다가가 범행을 저질렀다.

A씨는 이날 오전 7시 40분께부터 골프장에 들어간 뒤 3시간여 동안 기회를 노렸던 것으로 드러났다. 그는 골프장 인근 아파트 주민들이 이용하는 산책로를 따라 내부로 진입했다. 작업자 차림을 한 탓에 별다른 의심을 받지 않았던 것으로 경찰은 보고 있다.

몇 년 전부터 사실혼 관계를 유지했던 두 사람은 지난 7월 폭행 사건을 계기로 따로 지내왔다. 당시 경찰은 폭행당한 B씨에게 스마트워치를 지급하고 주거지 주변 순찰도 강화했다.

B씨는 사건 당일에도 스마트워치를 갖고 있었지만, 근무 여건상 사물함에 보관해뒀던 것으로 나타났다.

A씨는 B씨가 헤어진 뒤 연락을 피하고 금전적 문제로 갈등을 겪게 되자 범행을 계획했다. 그는 범행 후 자해했으나 119 구급대에 구조된 뒤 지난 12일 퇴원했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적 범행 경위 등을 조사할 계획이다.





