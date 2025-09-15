본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

거제 골프장서 동거녀 살인 50대 구속…3시간 숨어있다가 범행

이경호기자

입력2025.09.15 12:58

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
거제 골프장서 동거녀 살인 50대 구속…3시간 숨어있다가 범행
AD
원본보기 아이콘

경남경찰청은 거제시 한 골프장에서 사실혼 관계였던 여성을 살해한 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 구속했다고 15일 밝혔다.


A씨는 지난 5일 오전 10시 35분께 거제시 한 골프장에서 50대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다. 그는 사건 당일 골프장 작업자인 것처럼 가장해 캐디로 일하던 B씨에게 다가가 범행을 저질렀다.

A씨는 이날 오전 7시 40분께부터 골프장에 들어간 뒤 3시간여 동안 기회를 노렸던 것으로 드러났다. 그는 골프장 인근 아파트 주민들이 이용하는 산책로를 따라 내부로 진입했다. 작업자 차림을 한 탓에 별다른 의심을 받지 않았던 것으로 경찰은 보고 있다.


몇 년 전부터 사실혼 관계를 유지했던 두 사람은 지난 7월 폭행 사건을 계기로 따로 지내왔다. 당시 경찰은 폭행당한 B씨에게 스마트워치를 지급하고 주거지 주변 순찰도 강화했다.


B씨는 사건 당일에도 스마트워치를 갖고 있었지만, 근무 여건상 사물함에 보관해뒀던 것으로 나타났다.

A씨는 B씨가 헤어진 뒤 연락을 피하고 금전적 문제로 갈등을 겪게 되자 범행을 계획했다. 그는 범행 후 자해했으나 119 구급대에 구조된 뒤 지난 12일 퇴원했다.


경찰은 A씨를 상대로 구체적 범행 경위 등을 조사할 계획이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"계약금만 내고 2년간 0원" 파격…국제학교 들어선다는 이곳 "계약금만 내고 2년간 0원" 파격…국제학교 들어선... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

"1인당 30만원 받아가세요"…소득·재산 제한 없이 지원금 지급하는 곳

"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

“우리가 마지막 세대”…빈 점포 늘어가는 염천교 수제화 거리

새로운 이슈 보기