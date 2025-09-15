인천 영종~청라 '제3연륙교' 상판 연결 완료…12월 개통

인천경제자유구역청은 지난 12일 영종과 청라를 잇는 제3연륙교의 마지막 상판 설치 작업이 완료됐다고 15일 밝혔다.

당일 공사는 다리 위 67개 상판 가운데 길이 15ｍ, 너비 33ｍ, 무게 198t 규모의 강재 상판을 사장교 주탑 중앙부에 최종 거치하는 작업으로 진행됐다. 제3연륙교는 마지막 상판 연결에 따라 온전한 교량의 모습을 갖췄으며 남은 공사를 거쳐 오는 12월 개통할 예정이다.

2021년 12월 착공한 제3연륙교는 영종대교·인천대교에 이어 영종도와 육지를 연결하는 세번째 해상교량이다. 총사업비 7800억원을 들여 길이 4.68㎞, 폭 30m(왕복 6차로) 규모로 건립 중이며 현재 공정률 92%를 보인다.

제3연륙교 사장교 시공 모습. 포스코이앤씨

주탑은 해수면에서 상부까지 184.2m에 달해 국내 강재 주탑 중 가장 높은 것으로 평가된다. 또 영종국제도시를 연결하는 3개 교량 중 유일하게 보도와 자전거도로가 포함돼 시민의 이용 편의성을 높일 예정이다.

제3연륙교 개통시 서울 여의도에서 인천국제공항까지 약 30분만에 이동할 수 있어 영종대교를 이용할 때보다 최대 20분가량 단축할 수 있다.

윤원석 인천경제청장은 "제3연륙교는 주탑 전망대와 수변데크길, 자전거도로, 야간경관 등을 갖춘 체험·관광형 교량으로 세워진다"며 "개통시 영종도의 정주 여건 개선은 물론 주변 지역 개발 촉진과 관광 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

한편 제3연륙교 통행료는 소형차(승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5t 미만 화물차) 기준 2000원으로 책정됐으며, 영종·청라 주민은 무료다.

인천시는 내년 3월 말까지 통행료 감면시스템을 구축해 인천시민 전체로 무료 통행 대상을 확대할 계획이다.

인천시와 국토교통부는 제3연륙교 개통시 예상되는 인근 영종대교·인천대교의 손실보상금 부담 주체와 규모를 놓고 이견을 보여 최근에야 통행료를 확정했다. 인천시는 제3연륙교 통행료 시민 무료화에 2039년까지 총 2967억원이 필요한 것으로 추산했다.

지난 12일 제3연륙교의 마지막 상판 설치 작업 현장에서 윤원석 인천경제청장과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 인천경제청





박혜숙 기자



