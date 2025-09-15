본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

제명된 조국혁신당 전 대변인 "성희롱·성추행 없었다"

박지수인턴기자

입력2025.09.15 09:32

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"관련 증거 경찰에 제출"
"증거 통해 사실 확인될 것"

김보협 전 조국혁신당 수석대변인. 김보협 페이스북

김보협 전 조국혁신당 수석대변인. 김보협 페이스북

AD
원본보기 아이콘

김보협 조국혁신당 전 수석대변인이 자신을 둘러싼 성 비위 의혹에 대해 고소인이 주장하는 성희롱과 성추행은 전혀 없었다며 반박했다.


지난 14일 김보협 전 대변인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "고소인은 성추행 의혹을 제기했고, 당은 외부 기관의 조사가 객관적이고 공정하게 이뤄졌는지 아무런 검증 없이 무비판적으로 수용해 저를 제명했다"라며 이같이 밝혔다.

김 전 대변인은 강미정 전 대변인이 제기한 사례들을 나열하면서 반박했다. 지난해 말 노래방에서 당직자들과 함께 한 자리에서 김 전 대변인이 추행을 저질렀다고 한 주장에는 "노래방에서 고소인의 주장과 같은 성추행은 없었으며, 고소인 외에 그 주장을 뒷받침하는 진술을 한 당직자는 한명이다. 나머지는 그런 일이 없었다거나 기억나지 않는다고 말했다"라고 전했다.


같은 해 7월 택시에서 성추행을 했다는 주장에는 "역시 허위주장이다. 저는 경찰에 당시 이용한 카카오택시와 운전자 정보를 모두 제시하고 조사해 달라고 요청한 상황"이라고 주장했다.


윤석열 전 대통령 탄핵 선고를 촉구하는 당의 장외 삼보일배 현장에서도 성희롱성 발언을 했다는 주장에 대해서도 입장을 밝혔다. 김 전 대변인은 "강씨의 절하는 뒷모습을 볼 수 없는 데다 광화문에서 헌법재판소까지 세걸음 걷고 절을 하는 힘든 와중에 어떻게 성적인 발언을 했다는 것인지 도무지 알 수가 없다"라고 말했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

경찰, '1900억 부당이득 혐의' 방시혁 첫 소환…"조사 성실히 받을 것"

새로운 이슈 보기