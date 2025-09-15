[굿모닝 증시]"'연일 새 역사' 코스피, 이번주 3400대 안착 시도"

지난주 역사상 최고치를 경신한 코스피가 이번 주 3400포인트 돌파·안착을 시도할 전망이다.

15일 한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 코스피는 9월 연방공개시장위원회(FOMC), 미국과 중국의 8월 소매판매, 산업생산, 일본과 유럽을 비롯한 여타 중앙은행 회의, 국내 수급 변화 등 요인에 영향을 받을 것"이라며 주간 코스피 예상 범위로 3340~3450포인트를 제시했다.

지난주 국내 증시는 역사상 도달하지 못했던 신고가 영역에 도달했다. 관건은 주식시장 랠리의 연속성이며, 9월 FOMC는 이를 가늠할 수 있는 분기점이 될 전망이다.

한지영 연구원은 "일단 이미 2주 넘게 '9월 인하'를 주가 상승 재료로 활용해왔기에, 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하를 하더라도 추가 동력을 확보하는 데 한계가 있을 것"이라며 "'연속적인 금리 인하 사이클'이라는 분위기가 유지될지가 관건"이라고 말했다.

그는 "과거 경험상 박스권 상향 돌파 후 상승 추세를 유지하는 것이 국내 증시의 특성"이라면서도 "단기적으로는 차익실현 욕구도 누적된 만큼, 주중 '추가 매수 수요'와 '차익실현 수요'간 수급 공방전이 3400포인트 부근에서 확대될 수 있다"고 짚었다. 또한 ▲반도체 ▲증권 ▲은행 등 지난주 폭등한 업종에서 ▲통신 ▲자동차 ▲조선 등 지난주 소외된 업종으로 순환매가 나타날 가능성도 고려해볼 것을 권했다.

지난 12일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 273.78포인트(0.59%) 떨어진 4만5834.22, 대형주 중심의 S&P500지수는 3.18포인트(0.05%) 하락한 6584.29에 장을 마감했다. 반면 기술주 중심의 나스닥종합지수는 98.03포인트(0.44%) 오른 2만141.10에 거래를 마감했다.

나스닥 지수는 종가 기준으로 사상 최고치를 경신했다. 아마존을 제외한 대부분의 기술주가 강세를 나타냈다. 특히 일론 머스크가 이끄는 전기차업체 테슬라 주가는 이날 7% 넘게 올라 7개월여 만에 최고치를 기록했다. 로보(무인)택시와 휴머노이드 로봇, 에너지 사업 등에 대한 낙관론에 무게가 실렸다.

마이크론테크놀러지는 인공지능 산업 기대감으로 4% 넘게 오르며 사상 최고치를 경신했다. 소비심리 악화에 다우 지수를 구성하는 종목은 대부분 내렸다. 비자 카드와 IBM, 세일스포스, 아메리칸익스프레스, 머크, 암젠이 모두 2% 안팎으로 떨어졌다.





