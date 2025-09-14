당정대 고위급 만찬 회동…정청래·김병기 웃으며 '악수'

특검법 처리 과정 마찰 노출…"균열 수습"

당정대(더불어민주당·정부·대통령실) 고위급 인사들이 휴일인 14일 서울 종로구 총리 공관에서 만찬을 함께하며 현안에 대한 의견을 교환했다. 최근 '3대 특검법' 합의안 처리 과정에서 정청래 대표와 김병기 원내대표 간 갈등이 노출된 만큼 지지층의 불안을 해소하기 위해 마련된 자리로 보인다.

이날 오후 630분부터 만찬을 겸해 이뤄지는 회동에 대통령실에서 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석, 정부 측에서는 김민석 국무총리, 여당에선 정청래 대표와 김병기 원내대표가 참석했다.

더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 14일 서울 종로구 총리 공관에서 열린 당정대 고위급 만찬회동에서 만나 악수하고 있다. 가운데는 김민석 국무총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

회동에 참석한 정 대표와 김 원내대표는 김 총리를 사이에 두고 환하게 웃으며 악수했다. 참석자 5명이 함께 기념사진을 촬영하기도 했다. 이번 회동은 김 총리의 제안으로 알려졌다. 대통령실 관계자는 "당정대의 원활한 대화를 위해 만나는 자리"라며 "현안에 대한 의견을 나눌 것"이라고 설명했다.

여권 관계자는 "특검법 문제를 두고 여당 지도부에 균열이 감지됐던 것이 사실"이라며 "조기에 수습하고 힘을 모아 이재명 정부의 국정을 뒷받침하자는 각오를 다지는 자리가 될 것"이라고 했다.

일각에선 단순히 특검법 처리 문제뿐만 아니라 최근 일련의 개혁작업 과정에서 불거진 당정 엇박자에 대한 우려를 불식하기 위한 것이라는 관측도 내놓고 있다. 실제로 지난 7일 고위당정협의회에서 검찰개혁 후속 작업을 논의하는 도중 정 대표와 우 수석 간에 언쟁이 오갔다는 보도가 나오기도 했다.

정부 관계자는 "정권 초 잡음이 길어지면 중요한 개혁 타이밍을 놓쳐버릴 수 있다는 데 모두 공감하고 있다"며 "여권 투톱의 충돌은 상황이 더 어려워지면 안 되는 만큼 반전의 계기가 필요하다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>