美 국무부 "구금사태 유감, 유사 상황 없도록 노력할 것"

외교부 "실질적인 재발 방지 대책 세워야"

미국 국무부의 고위 당국자가 대규모 한국인 구금 사태 이후 이뤄진 한국 정부와의 회담에서 유감을 표하고 유사 사태 재발 방지를 약속했다.

외교부는 14일 서울 종로구 외교부 청사에서 박윤주 1차관과 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관 간 한미 외교차관 회담이 열렸다고 밝혔다.

외교부 들어서는 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

랜도 부장관은 이번 사태가 일어나게 된 데 대해 깊은 유감을 표명하고, 이번 사태를 제도 개선 및 한미관계 강화를 위한 전기로 활용해 나가자고 했다. 특히 도널드 트럼프 대통령 역시 이 문제에 높은 관심을 갖고 있는 만큼 귀국 인원들이 미국에 재입국 시 어떠한 불이익도 없을 것이며, 향후 어떠한 유사 사태도 발생하지 않도록 노력하겠다는 입장을 전했다.

아울러 한국 기업들의 대미 투자 활동이 미 경제·제조업 부흥에 대한 기여가 크다는 점을 절감하고 있는 만큼 이를 제도적으로 뒷받침하고, 한국 근로자의 기여에 합당한 비자가 발급될 수 있도록 후속조치 관련 실무 협의를 속도감 있게 진행하자고 했다.

박 차관은 우리 기업 근로자가 부당하게 구금시설에서 감내해야 했던 불편한 처우에 대해 언급하며, 해당 근로자뿐 아니라 국민들이 이번 사태로 인해 깊은 충격을 받았던 것에 유감을 표했다. 아울러 미국이 실질적인 재발 방지 조치를 취해야 한다고 강하게 요청했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>