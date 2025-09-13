본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

상명대 수시 경쟁률 13.47대 1… 서울 논술전형 108대 1 '최고'

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.13 15:41

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


학령인구 감소에도 치열… 수도권 쏠림 속 대학 경쟁력 주목

상명대학교 전경

상명대학교 전경

AD
원본보기 아이콘

상명대학교가 2026학년도 수시모집에서 평균 13.47대 1의 경쟁률을 기록했다.


학령인구 감소에도 불구하고 수도권 쏠림 현상과 맞물려 지원 열기가 식지 않은 모습이다.

13일 상명대에 따르면 지난 12일 마감된 원서 접수 결과, 총 1961명 모집에 2만 6420명이 응시했다.


서울캠퍼스는 814명 모집에 1만 6434명이 지원해 20.19대 1로 지난해(20.88대 1)와 비슷했고, 천안캠퍼스는 855명 모집에 8856명이 지원해 10.36대 1로 전년보다 소폭 상승했다.


전형별로는 서울캠퍼스 논술전형이 70.41대 1을 보였으며, 자유전공(이공계열)은 108.78대 1로 최고 경쟁률을 기록했다.

자유전공(인문계열) 95.36대 1, 생명공학전공 85대 1 등도 높은 관심을 받았다.


천안캠퍼스는 사진영상미디어 22.75대 1, 간호학과 22.1대 1, AR·VR미디어디자인 21.5대 1 등이 강세였다.


서울캠퍼스에서는 실기전형 스포츠건강관리 54.42대 1, 학생부종합 애니메이션 46대 1, 게임·식품영양학 29대 1 등이 눈에 띄었다.


천안캠퍼스 실기전형은 디지털만화영상 30.83대 1, 연극(연기) 27대 1이 높은 경쟁률을 보였다.


상명대는 최근 첨단분야 혁신융합대학사업, SW중심대학사업, 대학혁신지원사업 등 대규모 정부 재정사업을 확보하며 교육 경쟁력을 강화해왔다. 2024년에는 청년고용활성화유공 고용노동부 장관상을 수상하는 등 진로·취업 지원 성과도 인정받았다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

'뉴질랜드 가방 시신 사건' 한인 엄마, 법정서 심신미약 주장

"북한서 K드라마 보면 처형"…유엔 인권보고서 나왔다

애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

벼락 733번 치고 나니 병원 북새통…'뇌우 천식'은 무엇?

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

새로운 이슈 보기