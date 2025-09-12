보험개발원 "AI 보험산업 미래, 데이터 밸류체인 혁신이 핵심"

보험개발원이 서울 여의도 FKI 타워에서 보험산업을 재편하는 인공지능(AI)과 보험의 융합을 주제로 2025 KIDI 보험미래포럼을 개최했다고 12일 밝혔다.

보험미래포럼은 보험산업의 당면 과제를 진단하고 미래 성장 전략을 모색하는 글로벌 정보 교환의 장으로 올해 5번째 개최를 맞았다. 주최기관인 보험개발원을 비롯해 미국 보험감독자협의회(NAIC), 아마존웹서비스, IBM, 밀리만 등 글로벌 보험업계의 AI 혁신 전문가들이 한자리에 모였다. 보험산업의 근본적 변화를 이끄는 촉매 역할을 하는 AI·신기술의 적용 사례와 책임성 있는 사용과 감독의 역할을 강조하며 활발한 논의가 진행됐다.

허창언 보험개발원장이 12일 서울 여의도 FKI 타워에서 열린 '2025 KIDI 보험미래포럼'에서 발언하고 있다. 보험개발원 AD 원본보기 아이콘

기조강연에서 NAIC의 데이터 분석 총괄역 도로시 앤드류는 AI 모델의 오류(Bias) 최소화를 위한 규제당국의 역할을 강조했다. 그는 "AI 기술의 윤리적이고 투명한 운영을 보장하기 위해 인간의 감독이 필수적이며 이를 위해 AI 거버넌스 구축이 필요하다"고 말했다.

첫 주제발표를 맡은 보험개발원 데이터신성장실 양경희 실장은 'AI시대, 데이터로 만드는 새로운 가치'를 주제로 보험개발원의 데이터 혁신 사례를 소개했다. 양 실장은 "보험산업의 미래는 데이터로부터 가치를 창출하는 역량으로 결정될 것"이라며 "데이터 활용가치를 증진시키는 데이터 벨류체인 혁신이 핵심"이라고 전했다.

아마존의 보험 코어시스템 리더 테리 부크너는 '보험 코어시스템 현대화'를 주제로 보험사들이 클라우드 기반의 시스템에서 생성형 AI 등 신기술을 활용하는 혁신 사례를 소개했다. 코어시스템은 계약관리, 보험료 산출, 청구·지급 같은 보험업 프로세스의 전반적 기능을 운용하는 기간계 시스템이다. 보험업무의 메인 엔진과 같은 역할을 수행한다.

IBM의 크리스챤 비엑은 'AI 시대, 보험산업의 미래와 전략'이라는 주제로 최신 설문조사 데이터를 바탕으로 AI 활용의 현주소와 미래 진행양상을 진단했다.

밀리만 생성형 AI센터 설립멤버인 탐 프린스는 미국과 해외 사례를 바탕으로 '보험사의 생성형 AI 도입 성공을 위한 실무'를 주제로 LLM(거대언어모델) 기술 적용 사례를 공유했다.

허창언 보험개발원장은 "진정한 AI 혁신을 위해서는 데이터 윤리와 개인정보 보호, 알고리즘의 신뢰성, 책임성 확보와 같은 과제 해결이 반드시 선결돼야 한다"며 "국민의 신뢰를 바탕으로 하는 보험산업이 AI 시대에 걸맞은 투명하고 책임있는 혁신모델을 확립해 나가길 기대한다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>