"배민 장보기·쇼핑 입점 이마트 매장 61곳으로 확대"

지난달 배민 앱 내 이마트 주문고객 3만명

"대형마트·SSM 상품 배달 수요 증가"

배달의민족 운영사 우아한형제들은 배민 장보기·쇼핑에서 배민배달 서비스를 제공하는 이마트 매장을 이달 총 61개 지점으로 확대했다고 11일 밝혔다.

이마트는 지난해 11월 배민 장보기·쇼핑에 왕십리점, 구로점 등 총 4곳을 최초 입점하고 지점 입점을 꾸준히 늘려왔다. 배민 앱에서 이마트 주문 고객은 월 3만명을 돌파했다.

현재 배민의 장보기·쇼핑 서비스에는 이마트, 홈플러스 등의 대형마트와 더불어 홈플러스익스프레스, 이마트에브리데이, GS더프레시, CU, GS25 등 기업형슈퍼마켓(SSM) 및 편의점 브랜드가 입점해 있다.

배민은 이마트 배민배달 매장 확대를 기념해 서비스 이용 고객을 대상으로 오는 11일부터 21일까지 3만원 이상 구매 시 무료배달 혜택을 제공할 예정이다. 또 구매 금액에 따라 최대 1만원의 할인 쿠폰 혜택을 제공한다. 5만원 이상 구매 시 이마트 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 '이마티콘' 실물 쿠폰을 주문상품과 함께 제공할 예정이다.

이효진 우아한형제들 커머스사업부문장은 "집에서 편리하게 대형마트·SSM 상품을 구매하고자 하는 소비자들의 니즈가 증가하고 있다"며 "앞으로도 다양한 분야의 매장 입점을 통해 고객들이 더 편리하게 장을 볼 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>