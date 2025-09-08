아이디어스, 핸드메이드 추석 선물 최대 84% 할인

발송일 지정·프리미엄 포장 지원

아이디어스는 추석 시즌을 맞아 이달 말까지 연간 최대 혜택을 제공하는 '추석 선물 대전' 프로모션을 실시한다고 8일 밝혔다.

추석 선물 대전은 ▲작품 할인전 ▲선물 발송일 지정 기획전 ▲가격대별 선물 추천 시리즈 ▲매일 100% 당첨 적립금 ▲프리미엄 포장 셀렉션 ▲아이디어스 자체 멤버십 디플러스(d+) 연간 이용권 할인 등 다채로운 이벤트로 구성됐다.

작품 할인전에서는 농축수산물, 수제 먹거리, 전통주, 아이디어 상품 등 4000여개의 작품을 최대 84% 할인된 가격으로 선보인다. 이와 함께 디플러스 회원에게는 최대 10%의 추가 할인과 추석 특별 최대 5000원 쿠폰도 제공된다.

추석 연휴 기간 폭증하는 택배 물량에 대비해 배송 출발일 지정이 가능한 기획전도 운영한다. 주문 단계에서 희망 발송일을 선택할 수 있어 고객은 원하는 일정에 맞춰 선물을 전달할 수 있다.

또한 디플러스 연간 이용권을 9600원 특가에 선보인다. 월 800원 수준의 이용료에 매월 4000원 할인 쿠폰, 기획전 구매 건마다 최대 25% 추가 할인 혜택을 제공한다.

김동환 아이디어스 대표는 "아이디어스다운 개성 있는 선물 기획전과 풍성한 할인 프로모션으로 고객에게는 더 나은 쇼핑 경험을, 작가님들에게는 더 많은 판매 기회를 제공해 핸드메이드 작품 시장 활성화에 기여하겠다"고 했다.





