TIGER 코리아배당다우존스 ETF, 순자산 5000억 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF' 순자산이 5000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 5일 기준 TIGER 코리아배당다우존스 ETF 순자산은 5442억원으로 집계했다. 올해 신규 상장한 국내 전체 주식형 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 국내 배당주에 대한 지속적인 관심 속에 개인 자금 유입세가 이어지고 있다. 정부의 주주환원 확대 기조와 맞물려 TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 안정적인 현금흐름과 재무구조 그리고 배당수익률과 배당성장성을 모두 갖춘 종목에 투자할 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다.

TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 배당수익률, 배당성장률, ROE, 현금흐름부채비율을 고려한 고배당 우량주 30종목에 분산 투자하는 월배당 ETF다. 주요 편입 종목으로는 ▲현대글로비스(5.5%) ▲삼성생명(5.0%) ▲DB손해보험(4.7%) ▲BNK 금융지주(4.5%) ▲우리금융지주(4.3%) 등이 있다. 미래에셋자산운용이 선정한 'TIGER 시그니처 월배당 ETF 7'의 대표 상품으로, 안정적인 현금흐름을 확보하면서 장기적인 투자 성과를 기대할 수 있다.

배당 투자에 대한 높은 관심에 미래에셋자산운용은 TIGER 코리아배당다우존스 ETF 분배금 인증 이벤트를 진행한다. 다음달 3일까지 TIGER 코리아배당다우존스ETF 매수 및 분배금 수령 내역을 인증하면 추첨을 통해 경품을 제공한다. 자세한 내용은 TIGER ETF 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "저금리 상황 속에서 고배당주 투자에 대한 투자자들의 니즈가 지속적으로 커질 것으로 예상한다"며 "TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 배당 성장과 고배당을 모두 누릴 수 있는 상품"이라고 말했다.

TIGER 시그니처 월배당 ETF 7은 장기적인 배당 성장 가능성이 기대되는 TIGER ETF 7종이다. TIGER 코리아배당다우존스 외에도 ▲TIGER 은행고배당플러스TOP10 ▲TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 ▲TIGER 배당커버드콜액티브 ▲TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ▲TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ▲TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 등이 있다. 배당주, 리츠, 커버드콜 등 다양한 투자자산별 ETF로 구성됐다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>