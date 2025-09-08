'폐지 위기' 넘어선 여가부…성평등가족부로 확대개편

여성정책국은 '성평등정책실' 확대

"성평등 정책 컨트롤타워 역할 강화"

尹정부서 폐지 위기…장관 공백 길어져

여성가족부가 폐지 위기를 넘어 '성평등가족부'로 확대 개편한다. 장관 공백까지 해소되면 성평등부터 아동·청소년, 돌봄 등 정책 역량이 강화할 것으로 전망된다.

8일 당정의 정부 조직개편안에 따르면 여가부는 '성평등가족부'로 이름이 바뀌고 기존 여성정책국은 '성평등정책실'로 확대 신설된다. 기능적으로 경제활동 촉진, 균형 고용 정책 및 여성안전 강화, 역차별 해소 등 성평등 정책 추진을 위한 핵심 기능을 보강한다. '성평등 정책 컨트롤타워'로서 역할을 강화한다는 것이 개편 취지다.

정부조직법 개정안이 국회 본회의를 통과하면 '성평등가족부' 시대가 본격 도래한다. 이후 직제 개편을 통해 여성정책국의 성평등정책실 개편도 마무리하는 방식이다. 인원 확대나 조직 기능 등 구체적인 사안은 정해지지 않아 조직 개편을 총괄하는 행정안전부와의 논의가 이어질 것으로 보인다. 여가부 관계자는 "아직 (조직 개편에 대한) 구체적인 내용은 전달되지 않았다"며 "정부 내에서 논의하면서 결정될 것 같다"고 말했다.

윤석열 정부는 대선 당시 공약에 따라 '여가부 폐지'를 추진한 바 있다. 여가부 폐지 내용이 담긴 정부조직법 개정안도 발의됐지만, 원내 의석수가 많은 더불어민주당이 반대하면서 국회를 통과하지는 못했다. 다만 '새만금 잼버리 사태'로 김현숙 전 장관이 물러난 뒤 1년7개월 동안 여가부 장관 자리가 공백이어서 '힘없는 부처'라는 인식이 굳어졌다.

원민경 여가부 장관 후보자가 임명되면 여가부는 장관 공백까지 해소된다. 원 후보자의 인사청문회는 여야 간 큰 충돌 없이 조용히 마무리됐다. 여성 정책에 대한 이해도가 높아 관련 단체에서도 원 후보자 지명에 환영의 목소리를 냈다. 원 후보자는 지난 3일 인사청문회에서 "여가부를 힘 있는 성평등가족부로 확대 개편해 성평등 정책 총괄 조정과 거버넌스 기능을 강화하겠다"며 "성평등 정책이 갈등의 원인이 아닌 해결의 실마리가 될 수 있도록 하고, 모두가 체감하는 성평등 정책과 제도를 이끄는 부처로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





