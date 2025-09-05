강릉게자망 공동체, 해수부 자율관리어업 우수공동체 선정

수산자원 관리·수익증대 등 활동 실적 인정받아 우수공동체 선정

강원 강릉시는 '강릉게자망 자율관리어업 공동체'가 해양수산부 주관 2025년 자율관리어업 우수공동체로 선정됐다고 5일 밝혔다.

해양수산부는 2006년부터 매년 활동 실적이 뛰어난 자율관리어업 공동체를 선정해 포상과 추가 경비를 지원하고 있으며, 올해는 전국 모범 공동체 388개소 중 현지 점검과 발표·심의를 거쳐 강릉게자망 공동체를 비롯한 4개소(경기·강원·충남·제주)가 우수공동체로 선정되었다.

올해 평가에서 우수공동체(장려)로 선정된 강릉게자망 공동체는 주요 어종인 대게 어획량 제한과 금어기를 자체적으로 강화하여 어족자원 보호에 힘써온 점에서 높은 평가를 받았다.

또한 항내 폐어구·폐어망을 꾸준히 수거해 어장환경을 개선하고 공동판매 및 온라인 판매망 구축을 통한 수익 증대 등 공동체 활동을 활발히 펼쳐온 점도 돋보였다.

이번 선정으로 강릉게자망 공동체는 해양수산부 장관 표창과 함께 포상경비 국비 4000만원을 지원받게 된다.

서혜진 해양수산과장은 "어려운 여건 속에서도 수산자원 관리에 앞장서 온 강릉게자망 공동체의 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 어업인의 자율성과 책임을 바탕으로, 지속가능한 수산업 발전을 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



