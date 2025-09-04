본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

작년 신인왕 송민혁, 영암에서 첫 홀인원 환호

노우래기자

입력2025.09.04 19:17

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KPGA 파운더스컵 1R 2번 홀 진기록
205야드 거리, 4번 아이언 잡고 홀인원
보기 없이 이글 1개와 버디 6개 공동 2위

작년 신인왕 송민혁이 개인 첫 홀인원을 기록했다.


4일 전남 영암의 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72·7407야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 KPGA 파운더스컵(총상금 7억원) 1라운드에서 8언더파 64타의 맹타를 휘둘렀다. 정태양(9언더파 63타)에 1타 뒤진 공동 2위로 1라운드를 마쳤다.

송민혁이 KPGA 파운더스컵 1라운드 11번 홀에서 아이언 샷을 하고 있다. 사진제공=KPGA

송민혁이 KPGA 파운더스컵 1라운드 11번 홀에서 아이언 샷을 하고 있다. 사진제공=KPGA

AD
원본보기 아이콘

보기 없이 이글 1개와 버디 6개를 낚았다. 2번 홀(파3) 홀인원이 압권이었다. 205야드 거리에서 4번 아이언을 들고 샷을 한 공이 그대로 홀로 들어갔다.

송민혁은 경기 후 인터뷰에서 "잘 친 샷은 아니었다. 평소보다 빗겨 맞았는데 페이드가 크게 걸려 다행히 좋은 방향으로 가는 것이 보였다"며 당시 상황을 설명했다. 이어 "하반기를 시작하면서 샷감이 많이 올라온 상태다"며 "남은 라운드도 조급해하지 않고 내 플레이에만 집중하고 싶다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시기사 기지로 보이스피싱 면해 평생 모은 1억으로 '금 130돈' 구매한 70대…택시... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

서대문구 초등생 유괴미수 남성 3명 긴급체포…2명 구속영장

새로운 이슈 보기