의성군, 안전보건관리 규정 전면 개정'산업재해 제로화'

조직적 책임 강화

현장 안전 체감도 높인다

경북 의성군이 산업재해 예방과 근로자의 안전 확보를 위해 「의성군 안전보건관리규정」을 전면 개정하고 지난달 29일부터 본격 시행에 들어갔다.

이번 개정은 단순한 규정 정비를 넘어 변화하는 산업 환경에 맞춰 실효성을 강화하고, 공공부문이 주도하는 '안전보건 관리 패러다임 전환'이라는 점에서 의미가 크다.

◆ 산업현장 맞춤형 안전 체계로 전환

이번 개정안은 그동안 지적돼 온 규정 미비점을 대폭 보완하면서도, 행정 조직 내 책임성을 한층 강화하는 데 초점을 맞췄다. 주요 내용은 ▲위험성 평가의 주체 명확화 ▲사고 발생 시 신속한 보고체계 확립 ▲안전보건 제안제도 신설 ▲안전보건교육 기록 및 증빙 체계 강화 등이다.

군은 각 부서에 개정 사항을 신속히 전달하고, 현장에서 곧바로 적용될 수 있도록 교육과 점검을 병행한다. 나아가 지속 가능한 안전보건 관리 체계 구축을 위해 정기적 모니터링과 개선 활동도 이어갈 계획이다.

◆ 현장 근로자·담당자 "신속 대응·책임 강화 기대"

의성군청 청사 시설관리 근로자는 "예전에는 사고 발생 시 보고 과정이 복잡해 신속한 대응이 어렵다는 지적이 많았다"며 "이번 개정으로 절차가 단순해져 현장에서 훨씬 빠른 조치가 가능해질 것으로 기대한다"고 말했다.

안전보건 담당자 역시 "안전보건교육의 기록과 증빙이 강화되면서 관리자와 근로자 모두 책임감을 갖게 될 것"이라며 "사전 예방 중심의 안전 문화 정착에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.

◆ 김주수 군수 "행정이 먼저 모범 보일 것"

김주수 군수는 "이번 개정은 형식적인 규정 정비가 아닌, 현장에서 실질적인 안전을 체감할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"며 "행정기관이 먼저 안전보건 관리의 모범을 보임으로써 지역 전반의 산업재해 예방 문화를 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.

◆ "지역 경쟁력 제고에도 직결"

경북대 산업안전공학과 한 교수는 "안전보건 규정은 단순히 사고를 줄이는 차원을 넘어, 조직의 신뢰도와 효율성을 높이는 핵심 자산"이라며 "의성군의 이번 개정은 지방자치단체 차원에서 안전보건을 제도화했다는 점에서 의미가 크다.

장기적으로는 지역 기업과 공공기관의 안전관리 수준 향상, 더 나아가 지역 경쟁력 강화로 이어질 것"이라고 평가했다.





