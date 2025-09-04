본문 바로가기
시멘트산업사회공헌재단, 강릉에 2000만원 상당 생수 지원

이서희기자

입력2025.09.04 16:02

가뭄 피해 지원
생수 6만병 전달

시멘트산업사회공헌재단이 강릉지역기금위원회, 한라시멘트와 함께 가뭄으로 피해입은 강릉 지역의 긴급 지원에 나섰다.

(왼쪽부터) 강릉기금관리위원회 심교화위원장, 강릉시 김상영 부시장, 시멘트산업사회공헌재단 심용석 사무총장, 한라시멘트 신승근 상무. 한국시멘트협회

4일 시멘트산업사회공헌재단은 생수 6만병(2000만원 상당)을 강릉시청에 전달했다고 밝혔다. 이번 지원된 생수는 가뭄 피해가 큰 농촌 지역과 취약계층 가구에 먼저 배분될 예정이다.


최근 강수량 부족으로 수도계량기의 75%를 잠그는 제한급수 조치가 시작되면서 강릉시에서는 급수 차량에 의존하는 마을이 늘어나고 있다. 이에 재단과 한라시멘트는 지역사회의 고통을 극복하는 데 도움을 주고자 신속한 지원을 결정했다.

심용석 재단 사무총장은 "재단이 시멘트공장 인근 지역 주민의 생활 안정과 복지 증진을 위해 설립된 만큼 위기 상황에 신속히 대응하는 것이 설립 취지와 부합한다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 시의적절하고 다양한 사회공헌 활동을 이어 나가겠다"고 말했다.


이번 생수 지원에는 강릉에 본사를 둔 관내 기업으로서 재단을 지원하는 한라시멘트가 함께했다. 황순구 한라시멘트 본부장은 "강릉주민들의 어려움을 함께 이겨내고 향토기업으로서 변함없는 사회공헌활동 추진으로 지역사회에 책임을 다하는 계기로 삼고 싶다"고 했다.


재단은 이번 긴급 지원과 더불어 앞으로도 강릉을 비롯한 단양·동해·삼척·영월·단양·제천 등 시멘트공장 주변 지역 주민의 생활안전과 복지 향상 그리고 지속가능한 발전을 위한 다양한 지원사업을 더욱 확대해 나갈 계획이다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
