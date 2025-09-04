보험사업 30돌 맞은 한국교직원공제회, 기념식 개최

한국교직원공제회가 보험사업 시행 30주년을 맞아 기념행사를 가졌다.

4일 교직원공제회는 서울 여의도 더케이타워에서 전날 이같은 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 1995년 9월1일 교직원을 위한 '종합복지급여'를 전면 시행한 지 30주년을 맞아 마련됐다.

당시 교직원공제회는 급격한 경제성장으로 생활 수준이 향상되고 보험 수요가 커지자 다른 금융기관보다 안전하면서도 차별된 보험을 교직원에게 제공하기 위해 종합복지급여를 개발했다.

국내 최초로 교직원 전용 위험률을 산출해 설계했고, 사업비도 최소한으로 부과해 보험료를 합리적으로 책정했다. 교직원 본인은 물론 배우자 및 직계 존·비속까지 보장 대상을 확대 적용하고, 대부분 비갱신형 상품(DA보당공제(갱신) 제외)으로 구성해 보험료 인상 부담 없이 만기까지 보장받을 수 있는 장점을 가졌다.

2015년에는 '교직원라이프(교직1Life)'라는 독자 브랜드를 선포하고, 2018년 내부적으로 보험사업 분리회계를 적용해 재무 건전성을 강화했다. 그 결과 종합복지급여는 보유 건수 약 81만 건(개인, 단체보험 포함), 보험계약 유지율 93.1%(13회차, 2024년 말 기준)를 달성했다.

교직원공제회는 디지털 전환을 가속화하고, 변화하는 보험 및 교육 환경에 대응하는 상품을 개발·운영함과 동시에 서비스 품질을 높여 회원 만족도를 높일 계획이다.

정갑윤 교직원공제회 이사장은 "앞으로도 교육가족의 삶 속에서 든든한 버팀목이 될 수 있도록 혁신과 차별화를 이어가겠다"고 말했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>