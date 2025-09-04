본문 바로가기
영덕군, 올해 평생교육 지도자 양성 과정 모집

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.04 12:38

경북 영덕군은 평생학습의 가치와 기회를 확대하기 위해 '2025년 평생교육 지도자 양성 과정'의 수강생을 오는 19일까지 모집한다.


영덕군 평생교육 지도자협의회가 주관하는 이번 과정은 이달 30일부터 11월 19일까지 매주 화·수요일 오후 6시 30분부터 9시 30분까지 총 15차에 걸쳐 이뤄지며, 영덕공감문화센터에서 진행된다.

교육은 AI, 스피치, 모델 워킹, 웰다잉 등 평생교육 분야의 전문가 특강과 실습, 발표 등 교육생들이 실질적인 역량을 함양할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램으로 구성됐다.


수강생은 25명을 모집하며, 영덕군 자치행정과 교육지원팀에 전화 또는 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.


영덕군 평생교육 지도자협의회 박영숙 회장은 "평생교육의 저변 확대와 마을 단위 학습 문화 확산을 위해 이번 과정을 착실히 준비했다"며 "배움이 주는 삶의 행복과 풍요로움에 감명받고 싶으신 분들의 많은 참여 바란다"라고 전했다.

영덕군청.

영덕군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
