경남농협은 농협경남본부 2층 대회의실에서 경남 농축협 재난안전관리 담당자 140여명이 참석한 가운데 '농축협 경제사업장 안전사고예방 집합교육'을 실시했다.

경남농협, 안전하고 건강한 경제사업장 조성에 박차. AD 원본보기 아이콘

지난 3일 열린 교육은 최근 연이은 사고 발생 등으로 범사회적인 재난·안전관리에 대한 중요성이 날로 커지고 있는 상황에서 화재 등 각종 재난사고로부터 임직원의 생명과 재산을 보호하기 위해 마련됐다.

주요 교육 내용은 ▲산업안전보건 및 중대재해처벌법 이해 ▲사업장 주요 사고사례 및 재해유형별 대응 방안 ▲경제사업관련 사고예방 조치사항 ▲생성형 AI 업무현장 활용 교육 등 안전하고 스마트한 경제사업장 조성에 도움이 되는 교육으로 구성됐다.

교육 참가자들은 안전사고가 발생하지 않도록 작업환경 점검 및 예방 대책 마련에 최선을 다하기로 했다.

또한, 경남농협 전 임직원은 지난 8월 13일 농협 창립 64주년 기념식 때 새로운 농업·농촌 국민운동으로 선포된 농심천심(農心天心) 운동을 적극적으로 추진하기로 결의했다. 농심천심 운동은 농민의 마음이 곧 하늘의 뜻과 같다는 의미를 담은 운동으로 그동안 국민들에게 잊혔던 농업·농촌의 가치를 되살리는 것을 목표로 하고 있다.

류길년 본부장은" 범사회적인 재난·안전관리에 대한 중요성이 날로 커지고 있다"며"경남농협은 우리 농협의 안전한 근무환경 조성을 위해 앞으로도 사고예방교육 및 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



