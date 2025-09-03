[사고]1대 1 멘토링으로 함께 성장할 스타트업을 찾습니다

넥스트엘레베이션-씨엔티테크-드레이퍼

‘어센드 액셀러레이팅 프로그램’ 하반기 참여 스타트업 모집

팀당 최대 1억원 투자…-팁스(TIPS) 연계·글로벌 진출 지원

아시아경제가 설립한 넥스트엘레베이션이 씨엔티테크, 드레이퍼스타트업하우스코리아와 함께 '어센드(ASCEND)' 하반기 액셀러레이팅 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다.

지원 대상은 분야에 제한 없이 창업 7년 이내 스타트업 기업이다. 서류 및 대면 평가 심사를 거쳐 함께할 스타트업을 선발한다. 모집 기간은 오는 18일 오후 6시까지다.

이번 액셀러레이팅 프로그램은 10월 13일부터 1월 16일까지 총 15주 동안 진행된다. KPI 설정, 초기 전략 수립 및 프로덕트 전략, 브랜딩, 마케팅, 해외 진출 등 스타트업 별 세부 분석 내용을 바탕으로 넥스트엘레베이션과 씨엔티테크, 드레이퍼스타트업하우스코리아의 1대 1 전문가 밀착 멘토링을 통해 함께 사업을 키워 가는 과정이다.

프로그램 기간 내 우수팀으로 선정된 스타트업에는 팀당 최대 1억원을 투자하며, 씨엔티테크의 팁스(TIPS) 연계를 지원한다. 드레이퍼스타트업하우스코리아는 글로벌 드레이퍼 네트워크를 활용한 해외 진출을 적극 지원할 예정이다.

또한 모든 참가팀은 데모데이를 통해 후속 투자 유치를 진행한다. 특히 경제미디어 아시아경제가 스타트업의 성장 스토리를 영상, 기사 콘텐츠로 제작해 PR 커뮤니케이션을 지원한다. 이 밖에도 AWS, 비즈니스캔버스, 주주(ZUZU) 등 파트너사들을 통해 다양한 제휴 혜택을 제공한다.

참여를 원하는 스타트업은 넥스트엘레베이션 웹페이지 내 지원하기에서 신청할 수 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



