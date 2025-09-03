본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사고·알림

[사고]1대 1 멘토링으로 함께 성장할 스타트업을 찾습니다

김철현기자

입력2025.09.03 11:13

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넥스트엘레베이션-씨엔티테크-드레이퍼
‘어센드 액셀러레이팅 프로그램’ 하반기 참여 스타트업 모집
팀당 최대 1억원 투자…-팁스(TIPS) 연계·글로벌 진출 지원

아시아경제가 설립한 넥스트엘레베이션이 씨엔티테크, 드레이퍼스타트업하우스코리아와 함께 '어센드(ASCEND)' 하반기 액셀러레이팅 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다.


지원 대상은 분야에 제한 없이 창업 7년 이내 스타트업 기업이다. 서류 및 대면 평가 심사를 거쳐 함께할 스타트업을 선발한다. 모집 기간은 오는 18일 오후 6시까지다.

이번 액셀러레이팅 프로그램은 10월 13일부터 1월 16일까지 총 15주 동안 진행된다. KPI 설정, 초기 전략 수립 및 프로덕트 전략, 브랜딩, 마케팅, 해외 진출 등 스타트업 별 세부 분석 내용을 바탕으로 넥스트엘레베이션과 씨엔티테크, 드레이퍼스타트업하우스코리아의 1대 1 전문가 밀착 멘토링을 통해 함께 사업을 키워 가는 과정이다.


프로그램 기간 내 우수팀으로 선정된 스타트업에는 팀당 최대 1억원을 투자하며, 씨엔티테크의 팁스(TIPS) 연계를 지원한다. 드레이퍼스타트업하우스코리아는 글로벌 드레이퍼 네트워크를 활용한 해외 진출을 적극 지원할 예정이다.


또한 모든 참가팀은 데모데이를 통해 후속 투자 유치를 진행한다. 특히 경제미디어 아시아경제가 스타트업의 성장 스토리를 영상, 기사 콘텐츠로 제작해 PR 커뮤니케이션을 지원한다. 이 밖에도 AWS, 비즈니스캔버스, 주주(ZUZU) 등 파트너사들을 통해 다양한 제휴 혜택을 제공한다.

참여를 원하는 스타트업은 넥스트엘레베이션 웹페이지 내 지원하기에서 신청할 수 있다.



[사고]1대 1 멘토링으로 함께 성장할 스타트업을 찾습니다
AD
원본보기 아이콘




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 문양 있어요?"…모처럼 웃는 K전통소품 가게 사장님들

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

법정 서는 김건희, 정면 대응할 듯…'버티는 尹'과 다른 전략

새로운 이슈 보기