6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등

코스피 0.94% 반등…코스닥은 1% 넘게 올라

일주일 만에 외국인 순매수 전환

코스피와 코스닥 두 지수 모두 1% 안팎으로 반등했다. 5거래일 연속 순매도를 이어가던 외국인이 순매수로 전환한 영향으로 풀이된다.

2일 코스피는 전날 대비 0.94% 오른 3172.35로 거래를 마쳤다. 3155.35로 강보합 출발 이후 상승 폭을 넓혀가면서 3170대에 올라섰다.

외국인의 순매수세가 지수를 끌어올린 것으로 보인다. 외국인들은 이날 총 4382억원어치를 순매수했다. 지난달 27일 이후 5거래일 연속 순매도로 일관했던 모습을 뒤로하고 순매수로 전환한 것이다. 개인과 기관은 각각 4092억원, 1272억원을 순매도했다.

코스닥은 전일보다 1.15% 오르며 794.00으로 마감했다. 강보합 출발 이후 785선까지 내려갔지만 다시 반등하며 790대에 안착했다.

상승한 업종이 다수였다. 보험 업종의 상승폭이 2.87%로 가장 컸다. 이어 전기·전자(1.73%), 운송장비·부품(1.67%), 기계·장비(1.29%), 제조(1.28%) 등의 순서로 올랐다. 반면 통신(-1.73%), 오락·문화(-1.11%), 증권(-0.59%) 등은 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10위 종목이 올랐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 1,500 등락률 +2.22% 거래량 10,482,431 전일가 67,600 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 성장 기대감에 날개 단 비만치료제 테마...기회를 더 크게 살리려면중국산 로봇청소기서 카메라 보안 취약점…삼성·LG는 비교적 안전 "로봇청소기 일부 제품, 사생활 침해·개인정보 유출 우려" 전 종목 시세 보기 close (2.2%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 933,000 전일대비 17,000 등락률 +1.86% 거래량 129,384 전일가 916,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.9%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 4,500 등락률 +1.76% 거래량 1,584,710 전일가 256,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 성장 기대감에 날개 단 비만치료제 테마...기회를 더 크게 살리려면코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지9월 증시 주도주 선점 나설 때...투자금 부족으로 관망 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (1.5%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 108,800 전일대비 1,700 등락률 +1.59% 거래량 440,933 전일가 107,100 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'KB캐피탈, 서울보증과 화물차주 지원 업무협약 전 종목 시세 보기 close (1.4%) 등 1% 이상 오른 종목도 다수였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 365,383 전일가 220,500 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 현대차, 소형 EV 콘셉트카 '콘셉트 쓰리' 공개코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지에어택시 언제 나오나…현대차 AAM "속도 늦추고 안전 먼저" 전 종목 시세 보기 close 만 전날과 동일한 22만500원으로 마감했다.

역시 외국인 순매수가 주효했다. 4거래일 연속 순매도를 이어가다 이날 734억원 순매수로 돌아섰다. 기관도 248억원어치를 순매수한 반면 개인은 872억원을 순매도했다.

코스닥 시장에서도 상승 업종이 더 많았다. 운송·창고(4.51%), 일반서비스(3.09%), 제약(1.90%), 기계·장비(1.71%), 금속(1.15%), IT서비스(1.08%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 출판·매체복제(-1.22%), 오락·문화(-0.86%), 건설(-0.68%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목 대부분 올랐다. 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 146,900 전일대비 6,600 등락률 +4.70% 거래량 311,717 전일가 140,300 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (4.7%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 191,000 전일대비 6,800 등락률 +3.69% 거래량 116,167 전일가 184,200 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (3.6%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 313,000 전일대비 13,000 등락률 +4.33% 거래량 128,049 전일가 300,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (3.3%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 275,500 전일대비 7,500 등락률 +2.80% 거래량 95,259 전일가 268,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지[클릭 e종목]"로봇수요, 구조적 확산…로보티즈·현대무벡스 주목"반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (3.1%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 93,000 전일대비 2,500 등락률 +2.76% 거래량 720,061 전일가 90,500 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 글로벌 격전지되는 '뇌혈관장벽 플랫폼'…에이비엘바이오 임상 성과로 존재감 부각주식자금 마련을 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 가능!반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (2.7%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,500 전일대비 800 등락률 +2.07% 거래량 341,979 전일가 38,700 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (2.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 462,500 전일대비 7,500 등락률 +1.65% 거래량 295,728 전일가 455,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 50,300 전일대비 400 등락률 +0.80% 거래량 291,163 전일가 49,900 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (0.6%) 등의 순서였다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 655,000 전일대비 4,000 등락률 -0.61% 거래량 62,910 전일가 659,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.6%)와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 119,700 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 327,687 전일가 119,900 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 주식자금 마련을 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 가능!코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.1%)만 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



