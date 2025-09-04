[2026 수시]경희대, 지역균형전형 지원자격 확대

올해 수시모집으로 2965명 선발

경희대학교는 2026학년도 입시에서 수시모집으로 2965명을 선발한다.

전형별로는 학생부교과전형에서 615명, 학생부종합전형 1546명, 논술우수자전형 474명, 실기우수자전형 330명 등이다.

경희대의 2026학년도 수시모집 주요 변경 사항은 ▲지역균형전형 지원 자격 변화 ▲네오르네상스전형 의약학 계열 수능최저학력기준 반영 ▲기회균형전형Ⅱ 다자녀 4명에서 3명으로 지원 자격 완화 ▲학교생활기록부 학교폭력 사실 기재 반영 등이다.

학생부교과전형 중 지역균형전형은 '3개 학기 이상의 교과 성적이 있는 학생으로 학교장 추천을 받은 학생'이 지원하는 전형으로 총 615명을 선발한다. 전년도까지 국내 고등학교 졸업예정자를 대상으로 선발했던 전형을 2024학년도 2월 졸업자부터 2026학년도 2월 졸업예정자까지 지원 자격을 확대하고, 추천 인원 제한도 폐지했다. 교과 종합평가 30%와 학교생활기록부 교과 및 비교과(출결·봉사) 성적 70%를 합산해 총점 순으로 선발하는데, 수능최저학력기준을 충족해야 한다. 학생부교과전형 중 전공자율선택제(무전공)로는 자율전공학부 49명, 자유전공학부 158명을 선발한다.

학생부종합전형의 모집인원은 총 1546명이다. 전형별로 네오르네상스전형 1068명, 기회균형전형Ⅰ 388명, 기회균형전형Ⅱ 90명 등이다.

논술우수자전형은 총 474명으로 전년 대비 소폭 감소했다. 수능최저학력기준은 '인문·자연, 자율전공학부'는 2개 영역 등급의 합이 5 이내이고, '의약학계열'은 3개 영역 등급의 합이 4 이내이다. '체육 계열'은 1개 영역 이상 3등급 이내다. 한국사는 인문, 자연, 자율, 의약학 계열에서 5등급 이내여야 한다.

경희대는 학생 간의 정보 불균형 해소를 위해 입학처 홈페이지에 매년 전형별, 모집단위별, 지원자 및 합격자의 학생부 등급 분포와 합격자 서류평가 및 면접 평가 성적, 논술성적 등을 상세하게 공개하고 있다. 입학처 홈페이지의 '전형 결과 알아보기'에서 확인할 수 있다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>