"자갈치 시장 해삼 한 접시에 7만원…항의하자 5000원 쥐여줘"

부산 유명 횟집서 '바가지 해삼' 논란

이의 제기하자 '5000원' 쥐어 준 사장

최근 국내 주요 관광지들이 도 넘은 '바가지요금'으로 시민들의 원성을 사고 있는 가운데 이번에는 부산 자갈치시장에서 해삼 한 접시를 7만원에 판매해 논란이 일고 있다.

해삼 한 접시에 7만원… 항의하자 5000원 돌려줘

A씨가 받았다는 해삼. A씨는 해삼의 양이 “2~3마리 분량에 불과했다”고 주장했다. 온라인 커뮤니티 캡처 AD 원본보기 아이콘

지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 "부산 자갈치 00 횟집에서 해삼 한 접시에 7만원 나왔습니다. 이게 맞는 건가요?"라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 영수증과 포장된 해삼 사진을 공개하며 "황당하고 불쾌한 경험이었다"고 토로했다.

A씨는 부산의 유명 횟집을 찾아 인당 4만3000원짜리 회백반을 주문한 뒤 '시가 해삼'을 추가로 시켰다가 예상치 못한 금액을 청구받았다. 문제의 해삼은 "미지근하고 식감도 별로였으며, 양도 손바닥만 한 용기에 몇 점 들어 있는 수준이었다"는 게 A씨의 주장이다.

A씨는 "몇 점만 먹고 포장해 달라"고 요청했는데, 영수증에는 회백반 가격과 함께 '회'로 표기된 항목 7만원이 추가돼 있었다고 전했다. A씨가 "이 회가 뭐냐"고 묻자, 식당 측은 "해삼"이라고 답했다고 한다. A씨는 "2~3마리 분량밖에 안 되는 해삼에 7만원을 받냐"며 "손바닥만 한 포장 용기에 몇 점 있는 수준이다. 이 정도는 서비스로 주는 경우도 많다"고 불만을 드러냈다.

A씨의 항의에 횟집 측은 5000원을 A씨의 손에 쥐여줬다고 한다. A씨는 "5000원이 아까워 따진 게 아니다"라며 "시가라는 이름으로 설명도 없이 바가지를 씌운 뒤 몇천원 돌려주며 넘기려는 태도가 더 기분 나빴다"고 분통을 터뜨렸다.

A가 지불한 영수증. 회백반 2인 8만6000원 외에 회 7만원이 따로 부과돼 있다. 온라인 커뮤니티 캡처 원본보기 아이콘

A씨는 "부산에 이사 온 지 1년 정도 됐고 지역 시장이나 회 센터에 자주 다녀 해산물 가격을 잘 안다. 이 해삼은 정말 과하게 받았다는 생각밖에 안 들고 이런 방식이 아직도 부산에서 버젓이 통용된다는 현실이 너무 안타깝다"며 "관광도시 부산에서 이런 바가지가 계속되면 결국 피해 보는 건 이 지역을 찾는 사람들과 이 도시에 사는 우리들"이라고 토로했다.

해당 사연을 접한 누리꾼들은 "저 양이면 5000원짜리 수준" "시장에서 사면 1만 원에 두 배는 먹는다" "다른 횟집보다 2배 이상 비싸다" "언제부터 해삼이 시가였냐" "차라리 대형마트에서 사는 게 낫겠다"며 비판했다. 다만 "시가 메뉴는 주문 전에 확인했어야 한다"는 일부 지적도 제기됐다.

반복되는 바가지 논란…해결책은

자갈치시장에 방문했다던 B씨의 구매 영수증과 회의 양. B씨는 연어 5만원 어치와 흰 살 생선 5만원 어치를 구매했다. 온라인 커뮤니티 캡처 원본보기 아이콘

자갈치시장의 '바가지 논란'은 이번이 처음이 아니다. 지난해 부산을 방문한 관광객 B씨는 연어 소짜와 흰살생선 총 10만원어치를 주문했지만, 터무니없이 적은 양이 나왔다고 주장했다. B씨가 "이 가격이 맞느냐"고 묻자 사장은 "잘 모르겠다"고 답한 것으로 알려졌다. B씨는 "기분 좋은 여행이었는데 마지막에 화가 났다"며 불만을 드러냈다.

잇따른 '바가지 논란'에 대해 전문가들은 국내 관광 전반에 대한 신뢰 훼손으로 이어질 수 있다고 경고한다. 전문가들은 "관광객에게는 한 번의 여행이 한 도시의 전체 이미지를 좌우한다"며 "단기 수익에 집중한 일부 상인의 태도가 지역 관광산업 전반을 위협하고 있다"고 지적한다. 전문가들은 정부와 지자체가 단속 강화, 자율 신고제 확대, 소비자 보호 캠페인 등을 통해 구조적인 대응에 나설 필요가 있다고 조언한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



