본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 동구, 3일 세계양궁선수권대회 전야제 '차 없는 거리'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.01 14:50

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금남로 2가 NH투자증권~금남빌딩 사이
오후 4시∼밤 9시 운영

광주 동구청사 전경.

광주 동구청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주 동구는 '금남로 차 없는 거리'를 광주 2025 세계양궁선수권대회 전야제와 연계·운영을 위해 오는 3일 연다고 1일 밝혔다.


금남로 차 없는 거리는 자동차 중심이 아닌 사람 중심의 도시 공간 조성 시범 사업으로, 올해 3월 시작해 월평균 2만여 명의 시민이 자동차가 사라진 도로에서 다양한 놀이와 문화 체험을 즐기고 있다.

3일 금남로 차 없는 거리는 금남로 2가(NH투자증권~금남빌딩)에서 운영되며, 운영 시간은 오후 4시부터 밤 9시까지다.


이번 행사는 지난 3~8월 운영했던 사진을 전시하는 사진전과 행사장에 비치된 포토존에서 찍은 사진을 SNS에 올리면 소정의 상품을 제공하는 이벤트 등 '금남로 차 없는 거리' 홍보에 중점을 뒀다.


임택 동구청장은 "'금남로 차 없는 거리'는 사람 중심의 도시공간 조성을 위한 '대자보 도시'(대중교통, 자전거, 보행이 중심이 되는 도시)로 전환의 마중물이 되길 바란다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기