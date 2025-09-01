경총, '임금·HR연구' 하반기호 발간…"레고처럼 인재 조합해야"

우리나라 경제가 저성장 궤도에 접어든 상황에서 부서와 직급이 아니라 필요한 직무와 수행할 프로젝트 중심으로 조직을 설계해야 한다는 주장이 나왔다.

한국경영자총협회(경총)는 '저성장 시대, 지속가능한 HR 전략'을 주제로 한 정기간행물 '임금·HR연구' 2025년 하반기호를 1일 발간했다. 우리 경제의 저성장 기조가 단기적 상황을 넘어 구조적 문제로 지속됨에 따라 저성장기 인사관리 대응전략과 사례를 소개하고 시사점을 제시했다.

김주수 휴넷 L&D 연구원장은 주제발표에서 "한 사람이 하나의 직무만을 담당하는 방식인 부서와 직급 체계에서 벗어나 인재를 레고블록처럼 유연하게 조합할 수 있어야 한다"며 "프로젝트 중심으로 조직을 만들어 변화에 대응하는 능력을 조직의 기본 체질로 만들어야 한다"고 했다. 그러면서 "HR 전략은 인구구조 변화와 디지털 전환 가속화까지 고려한 미래 운영모델을 토대로 수립돼야 한다"고 했다.

남원진 머서코리아 팀장 역시 "고령화와 저성장기 도래는 기존 '연공 기반 직급' 체계의 변화를 요구하고 있다"고 했다. 남 팀장은 "기업은 단순 직급 파괴를 넘어 전문성과 역할, 성과 중심의 성장 체계 도입을 본격적으로 고민하고 있다"며 "대표적인 모습이 '레벨제'"라고 덧붙였다. 레벨제는 연공에 기반한 직급 위계가 아니라 전문성을 기준으로 성장 단계를 세분화하는 성장 체계다. 레벨을 정의하는 요건은 성과 영향력, 업무 난이도·복잡성, 문제 해결력, 전문지식·스킬 등 다양한 요소가 있다.

사례연구에서는 기술·경력 기반 커리어 플랫폼 '마이커리어(myCareer)'를 구축한 SK가 소개됐다. 마이커리어는 구성원의 이력과 경험을 '스킬 프로필'로 형성하고 이를 바탕으로 커리어 경로 추천과 학습 추천을 제공한다. 이와 함께 회사는 조직 단위와 스킬 영역별로 전체 스킬현황을 파악하며 채용 및 인재육성에 활용할 수 있다. 장활훈 mySUNI LX&Tech 팀장은 "구성원의 차별화된 경력 개발 경험과 회사의 효율적인 인적 자원 관리를 동시에 달성하고 있다"고 했다.

아울러 저성장기 보상체계는 연공 기반 보상에서 벗어나야 한다는 목소리도 나왔다. 임금 각 항목이 어떤 이유로 지급되는지 명확히 할 필요가 있다는 주장이다. 박형철 김앤장 매니지먼트&피플센터 대표는 "보상항목에 대한 근거를 명확화하는 시도와 과정을 통해 연공 기반 보상 개편 필요성과 개편 방향에 대한 인정과 공감대를 형성할 수 있을 것"이라며 "이를 통해 사업전략에 적합한 동기부여 및 보상기제를 마련할 수 있다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



