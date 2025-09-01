의무공개매수제 본격 논의, M&A 시장 흔들린다

여당 잇달아 100% 의무공개매수 입법

이재명 대통령 대선 공약, 도입 탄력 예상

인수합병(M&A) 시장에 비상이 걸렸다. 이재명 대통령의 주요 대선 공약이었던 의무공개매수 제도 도입이 확실시되고 있는 가운데, 여당이 '잔여 지분 100% 공개매수'라는 강력한 의무공개매수 제도 도입에 적극 나서면서다.

1일 업계에 따르면 김현정 더불어민주당 의원은 주식양수도 방식의 기업 M&A에서 소액주주의 권리를 실질적으로 보장하기 위한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표 발의했다.

개정안의 핵심은 의무공개매수 도입이다. 개정안은 지분 25% 이상을 취득해 경영권을 인수할 시 잔여 주식 전부를 공개매수하도록 하고 있다. 의무공개매수가격은 선행매수 가격과 기업의 순자산가치 등을 고려해 산정된 가격 이상으로 정하도록 하는 내용도 포함됐다. 또 공개매수 완료 전까지는 선행 매수 주식의 의결권 행사를 제한해 대주주의 지배력 남용도 막을 수 있도록 했다.

이는 지난해 강훈식 대통령 비서실장이 더불어민주당 의원이던 시절 대표 발의했던 자본시장법 개정안과 유사하다. 해당 개정안 역시 지분 25% 이상 취득 시 잔여 주식 전량(100%)을 의무 공개매수하도록 하고 있으며, 현재 국회 정무위원회에서 논의를 진행하고 있다.

여당에서 연달아 입법한 100% 의무공개매수 안은 2022년 금융위원회가 도입하려 했던 의무공개매수 제도와 비교해 한층 강력하다. 3년 전 의무공개매수 제도는 25% 이상의 상장사 지분을 취득해 경영권을 인수하려는 자를 대상으로 '50%+1주' 이상의 지분을 공개 매수하도록 하는 내용이었다.

관련 업계에서는 우려를 나타내고 있다. 지난해 강 비서실장이 발의한 개정안에 대해선 금융위원회를 비롯해 한국상장사협의회, 코스닥협회 등이 M&A 시장 위축을 우려를 이유로 검토 의견을 밝힌 상황이다.

특히 M&A 시장의 큰 축을 담당하고 있는 국내 사모펀드(PEF) 업계의 우려가 크다. 한 PEF 임원은 "의무공개매수가 도입되면 매수자 입장에서는 인수 비용이 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다"면서 "자금력이 풍부한 글로벌 PEF가 시장에 난립하는 상황을 초래할 수도 있다"고 설명했다.

현재 매각 작업을 진행 중인 곳들도 난처한 상황에 놓일 수 있다. 애경산업, 현대힘스, MNC솔루션, HPSP, 클래시스 등이 대표적이다. 의무공개매수 제도 도입이 탄력을 받게 되면 M&A 셈법이 달라질 수밖에 없다.

중견 PEF 대표는 "M&A를 통해 구조조정에 나서는 기업도 난감한 상황에 놓일 수 있다"면서 "최근 M&A 시장이 크게 위축됐는데, 의무공개매수 도입으로 기업의 영속성이 저해될 수도 있다"고 말했다.

의무공개매수 제도 도입을 추진 중인 여당에선 소액주주의 권리를 실질적으로 보장할 수 있을 것으로 보고 있다. 김 의원은 "그동안 한국 자본시장은 대주주 중심의 불공정 구조로 인해 소액주주들이 일방적으로 피해를 떠안는 경우가 많았다"며 "의무공개매수제도는 주주평등원칙을 구현하는 장치이자 시장에 대한 신뢰를 회복하는 제도적 기반이 될 것"이라고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>