동의과학대학교, 글로벌 현장학습 해외연수 프로그램 시작

동의과학대학교(총장 김영도) 재학생들이 지난 8월 16일 호주로 출국해 '2025년 전문대학 글로벌 현장학습' 해외연수 프로그램에 참여했다.

이번 연수는 한국전문대학교육협의회가 주관하는 사업으로, 전국 전문대학 학생들에게 해외 연수 기회를 제공해 글로벌 역량을 강화하는 것을 목표로 진행됐다.

단순한 어학연수를 넘어, 해외 대학에서의 전공 학습과 산업체 탐방, 현지 문화 체험 등을 포함한 현장 중심의 실무 교육을 통해 학생들이 국제적 소통 능력을 기르고, 다양한 문화적 경험을 쌓을 수 있도록 구성됐다.

또 글로벌 현장학습은 학생들의 진로 탐색과 취업 경쟁력 강화에 기여하고 있으며, 전문대학 교육의 국제화 촉진과 글로벌 네트워크 확대에도 중요한 역할을 하고 있다.

참가 학생들은 호주 제임스쿡대학교(James Cook University)에서 8월 18일부터 12월 5일까지 16주간 어학과 전공 연수가 진행되며 전공 관련 학습뿐 아니라 현지 문화 체험, 산업체 탐방 등을 통해 국제적 소통 능력과 현장 적응력을 높일 예정이다.

연수단은 출국에 앞서 사전 오리엔테이션을 통해 ▲직업윤리 ▲직장 내 에티켓 ▲자기관리와 문제 해결을 통한 책임감 있는 태도 ▲파견 국가의 현지 생활·비즈니스 문화·소통 방식 ▲한국의 역사와 문화적 배경 이해 등 다양한 주제로 교육을 받았다. 또 전공과 연계한 직무역량 강화 프로그램과 함께 실용 회화·비즈니스 영어 학습을 포함한 어학 교육, 안전 및 감염 예방 교육도 이수하며 체계적인 준비 과정을 거쳤다.

동의과학대 물리치료과 김진호 학생은 "이번 글로벌 현장학습을 통해 전공 분야에 대한 이해를 넓히고, 현지에서 배울 수 있는 다양한 문화와 경험을 쌓고 싶다"라며 "제임스쿡대학교에서의 수업과 활동을 통해 글로벌 감각을 키우고, 미래 진로에 필요한 실무 역량을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다"라고 소감을 전했다.

동의과학대학교 김태경 국제협력처장은 "전문대학 글로벌 현장학습에 선발된 학생들이 16주 동안 해외에서 다양한 학문과 문화를 경험하게 된 것을 축하한다"라며 "이번 연수가 글로벌 역량을 키우는 소중한 기회가 되길 바라고 무엇보다 건강하고 안전하게 잘 다녀오길 바란다"라고 말했다.

전문대학 글로벌 현장학습 사업은 교육부와 한국전문대학교육협의회가 함께 추진하는 대표적인 해외 연수 프로그램으로 매년 다양한 국가에서 현장 중심의 글로벌 교육이 이뤄지고 있다.





영남취재본부 김철우 기자



