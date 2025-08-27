본문 바로가기
[날씨]낮 최고 33도 무더위…수도권·충남·제주 소나기

김진영기자

입력2025.08.27 20:03

목요일인 28일에도 대전과 광주, 대구 등의 낮 기온이 33도까지 오르는 무더위가 이어질 예정이다.


아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 29∼33도로 예보됐다.

당분간 최고 체감온도도 33도 안팎으로 오르면서 덥겠고, 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니 온열질환 등에 유의해야 한다.


전국에 가끔 구름이 많은 가운데 오후 제주도에는 5∼40㎜, 수도권과 충남·세종에는 5∼30㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.


강원 산지에는 동풍으로 낮은 구름이 유입돼 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳도 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼1.0m로 예상된다.

연합뉴스

연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
