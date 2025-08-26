본문 바로가기
거창서 편의점 종업원 흉기로 찌르고 달아난 베트남 여성 검거

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.26 12:45

경남 거창에서 편의점 종업원을 흉기로 찌르고 달아난 베트남 국적 여성이 붙잡혔다.

거창경찰서는 30대 여성 A 씨를 살인미수 혐의로 체포해 조사 중이라고 26일 밝혔다.


경찰에 따르면 A 씨는 전날 오후 6시 19분께 거창군의 한 편의점에서 종업원인 20대 여성 B 씨를 흉기로 여러 차례 찌르고 도주한 혐의를 받는다.

행인 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 추적해 이날 오후 11시 35분께 현장에서 2~3㎞ 떨어진 강변 부근에서 붙잡았다.


B 씨는 팔과 얼굴 등을 다쳐 인근 병원에서 치료 중이며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.


A 씨는 편의점 업주와 금전적 문제로 갈등을 빚어온 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨 등을 상대로 정확한 범행 동기와 경위 등을 조사하고 조만간 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
