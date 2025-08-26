현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다(종합)

현대차그룹, 향후 4년간 260억달러 투자

지난 3월 발표보다 50억달러 늘려

로봇 공장 신설…공동 투자도 검토

미국 로보틱스 시장 경쟁력 강화 차원

현대차그룹이 미국에 50억달러(7조원)를 투입해 연간 3만대 규모의 로봇공장을 설립한다. 이를 포함해 향후 4년간 260억달러 규모의 투자를 단행한다. 지난 3월 발표한 210억달러 투자액보다 50억달러 많다. 미국 현지에 로봇 공장을 설립해 성장하는 로보틱스 시장에서 경쟁 우위를 확보한다는 전략이다. 특히 현대차그룹은 올해 말부터 보스턴다이내믹스 로봇을 미국 자동차 생산공장에 투입할 방침인데, 로봇 활용이 더욱 늘어날 전망이다.

현대차그룹이 26일 밝힌 '업그레이드된' 대미 투자계획의 핵심은 로봇공장 신설이다. 연 3만대 규모의 로봇을 현지 생산할 방침이다. 공장 설립에는 투자기업의 공동참여도 예상된다. 신설 공장에선 보스턴다이내믹스의 주력 제품인 아틀라스, 스팟, 스트레치 등 로봇이 생산될 것으로 전해졌는데, 로봇 공장 설립과 관련한 구체적인 시기나 장소 등은 아직 알려지지 않았다.

현대차그룹 계열사 보스턴다이내믹스가 개발한 휴머노이드 로봇 아틀라스가 작업을 수행하는 모습. 보스턴다이내믹스 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 정의선 현대차그룹 회장은 그룹의 향후 매출 비중을 자동차 50%, 도심항공교통(UAM) 30%, 로보틱스 20%로 채우겠다는 비전을 밝힌 바 있다. 이같은 구상에 따라 현대차그룹은 2021년 미국 로봇 기업 보스턴다이내믹스를 인수하고 로보틱스 사업에 본격적으로 뛰어들었다.

현대차그룹의 로봇 공장 신설은 미국 내 로봇 수요에 미리 대응하려는 움직임으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미 행정부 출범 이후 제조업 부활을 기치로 내걸었는데, 값비싼 노동력을 감안하면 생산공정에서 로봇 활용 비중이 상당히 높아질 것이라는 계산이 깔렸다. 업계에서는 현대차그룹이 밝힌 3만대 규모 공장은 초기 양산 규모를 고려한 현실적인 수치로 평가한다. 경쟁사인 테슬라의 경우 휴머노이드 로봇 1종으로만 2026년 5만대 규모의 생산을 목표로 하고 있다.

이는 현대차그룹의 미국 자동차 생산 확대 전략과도 맞물려 있다. 현대차는 지난해 연간 70만대였던 미국 완성차 생산능력을 120만대 수준까지 늘리겠다고 밝힌 바 있다. 전기차, 하이브리드뿐만 아니라 내연기관차량까지 다양한 차종 라인업을 생산하며 미국 시장 점유율을 공격적으로 늘려간다는 전략이다. 지속적인 투자 집행으로 생산 능력은 점차 확대될 전망이다. 현대차는 올 연말부터 보스턴다이내믹스 로봇을 생산 현장에 투입한다. 현대차그룹은 미국 루이지애나주에 270만t 규모의 전기로 제철소 건설도 예정대로 추진한다. 로봇을 통해 미국 내 제조 AI(인공지능) 능력을 극대화할 방침이다.

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 299,500 전일대비 500 등락률 +0.17% 거래량 55,165 전일가 299,000 2025.08.26 11:33 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'현대모비스, 전국 부품 대리점 무상 안전진단 지원현대차 생산라인에 사람 대신 로봇이 선다…1조 쏟아부은 이유 전 종목 시세 보기 close 와 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 167,400 전일대비 4,500 등락률 -2.62% 거래량 41,379 전일가 171,900 2025.08.26 11:33 기준 관련기사 현대글로비스, '가장 빠르게 성장하는 물류기업' 선정'천지개벽' 이 동네 어디야?…경제가치 1.1조·외국인 방문객 100배 늘어현대커머셜, 현대차·글로비스와 업계최저 금리제공 전 종목 시세 보기 close 등 부품·물류 그룹사들도 설비를 증설해 부품 현지화율을 높인다. 배터리팩 같은 전기차 핵심부품의 현지 조달을 추진하는 등 완성차와 부품사 간 공급망을 강화한다. 현지 생산 능력 확대와 부품 공급망이 강화되면 현대차그룹 입장에선 관세 리스크에서도 자유로워질 수 있다.

현대차그룹은 로봇은 물론 자율주행, 인공지능(AI), SDV(소프트웨어중심차량) 등 미래 신기술과 관련된 미국 유수의 기업과 협력을 확대한다. 보스턴 다이내믹스, 모셔널 등 현대차그룹 미국 현지 법인의 사업화에 속도를 낼 방침이다. 현대차그룹 관계자는 "이번 투자를 통해 미국 정부의 정책에 대응하고 다양한 분야에서 사업 기회를 확대해 모빌리티를 비롯한 미래 사업 경쟁력을 강화할 것"이라며 "한·미 경제 협력이 확대되고, 양국의 경제 활성화가 촉진될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 3,000 등락률 -1.35% 거래량 223,212 전일가 222,000 2025.08.26 11:33 기준 관련기사 코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 현대차, 美에 4년간 260억달러 투자…로봇 공장도 신설[속보]현대차그룹, 美에 4년간 260억달러 투자…지난 발표보다 50억달러↑ 전 종목 시세 보기 close 그룹은 모빌리티 혁신 허브를 만들기 위해 국내에도 대규모 투자를 집행하고 있다. 올해도 사상 최대인 24조3000억원을 투자한다. 2024년 20조4000억원 대비 19% 이상 늘어난 금액이다. ▲연구개발(R&D)투자 11조5000억원 ▲경상 투자 12조원 ▲전략투자 8000억원을 각각 집행한다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>