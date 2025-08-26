송산3동 통장협의회, 민락천 중심 환경정화 '걷고 싶은 도시' 앞장

경기 의정부시 송산3동행정복지센터(권역국장 안종성)는 지난 25일 송산3동 통장협의회(회장 정서정)가 관내 하천변, 공원, 도로변 등에서 환경정화 활동을 실시했다고 26일 밝혔다.

의정부시 송산3동 통장협의회가 지난 25일 관내 하천변, 공원, 도로변 등에서 환경정화 활동을 실시한 후 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

이번 활동은 쾌적한 생활환경을 조성하고 주민들의 환경보호 의식을 높이기 위해 마련됐다.

정화활동은 집중호우로 쓰레기와 퇴적물이 쌓인 민락천을 중심으로 푸른마당 근린공원과 민락2지구 상업지구 일대에서 진행됐다. 특히 '걷고 싶은 도시' 만들기와 연계한 '친환경 소비 실천 캠페인'도 함께 추진해 의미를 더했다.

환경정화 활동을 마친 후에는 통장협의회 월례회의를 열어 지역 현안을 공유하고 향후 활동 방향을 논의했다.

송산3동 통장협의회는 올해 4월 시작된 '2025년 깨끗한 환경, 우리의 손으로' 프로젝트의 일환으로 꾸준히 활동을 이어가고 있으며, 시의 '행복홀씨 사업'과도 연계해 지속적인 정화 활동을 추진할 계획이다.

최산호 자치민원과장은 "이른 아침부터 자발적으로 참여해주신 통장협의회 회원들께 감사드린다"며 "앞으로도 지속적인 마을 정화 활동이 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



