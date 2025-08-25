"빌보드 찍고 오스카까지"…'케데헌' 신드롬에 놀란 외신 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①케데헌, 빌보드까지 접수… 넷플릭스 '아카데미 주제가상 출품'

②7월 폭염·폭우에…자동차보험 손해율 5년만에 90% 넘어

③번개장터, 다음 달 판매자 수수료 인상…'3.5%→6%'

MARKET INDEX : Year to date

○파월, 금리 인하 시그널…뉴욕증시 '환호'

○연준 의장 "고용 하방 위험" 인정

○내달 미국 통화정책 완화 기대감

Top3 NEWS

■ 외신도 주목한 '케데헌'…빌보드 이어 오스카까지 넘본다 ○CNN, 넷플릭스 역대 최다 시청 오리지널 영화 기대

○AP "오리지널 스토리로 승부한 점이 호응 얻어"

○98개국 넷플 1위…23일 북미 이어 영국·호주 극장서 상영

■ 7월 車보험 손해율 90% 돌파…폭염·침수·과잉진료 영향 ○대형 손보사 4곳 손해율 92.1%…전년 동기比 10.1%포인트 ↑

○지난달 일주일간 3874대 침수…손해액 388억6200만원

○경상환자 과잉진료도 고질적 문제

■ 수수료 인상에 혜택도 강제 소멸…'적자 늪' 번개장터의 꼼수? ○다음 달 17일 판매수수료 3.5%→6%, 번개머니 도입

○'혜택'인 줄 알았는데…인출하면 2.5% 환급분 소멸

○부채는 줄고 이익은 늘고…사모펀드 엑시트 전략?

그래픽 뉴스 : 증시 변동성 확대에도 견조한 엔터주

○코스피·코스닥 하락할 때 엔터주 수익률 10% ↑

○"케데헌 효과에 한한령 해제 기대감 반영"

○2Q 영업이익 상승세도 눈에 띄어

the Chart : 중국서 기회 찾는 노머스, 올해 들어 70% 올라

○3만8000원까지 오르며 상장 후 최고가 기록

○올해 상반기 영업이익 88억…전년동기比 187% 증가

○중국서 대규모 K팝 공연 증가 기대

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 그래피 상장, 확정공모가 1만5000원

○해외

17:00 독일 기대평가지수(8월)

21:00 미국 건축승인건수(7월)

23:00 미국 신규 주택판매(7월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 25℃( ▲ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 32℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 10%｜오후 70%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

