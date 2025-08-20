하남시, 공동주택 보조금 22일까지 접수…단지당 최대 5000만원

경기 하남시(시장 이현재)는 공동주택 입주민의 쾌적한 주거환경 조성을 위해 '2026년도 공동주택 보조금 지원사업' 지원 단지를 오는 22일까지 신청받는다고 20일 밝혔다.

하남시청 전경. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 공동주택 단지의 노후화된 공용시설과 어린이놀이터를 개선하기 위한 것으로, 단지별 최대 5천만 원까지 보조금을 지원한다.

올해는 총 11개 단지에 총 4억9000만원을 투입해 시설 개선을 진행하고 있다.

'2026년도 공동주택 보조금 지원사업'은 사용검사일로부터 15년 이상 지난 공동주택 단지의 공용부분과, 5년 이상 지난 단지의 어린이놀이터를 대상으로 한다. 다만 최근 5년 이내 같은 사업의 지원을 받았거나, 최근 3년간 공동주택관리법에 따른 행정처분을 받은 단지는 제외된다.

하남시 관계자는 "공동주택 공용시설 개선 지원사업은 시민 만족도가 높은 사업인 만큼, 앞으로도 더 많은 단지가 혜택을 받을 수 있도록 적극 홍보해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 경비원·청소노동자의 근무환경 개선을 위해 단지 내 휴게시설 설치도 지원하고 있다. 이 사업은 '공동주택 보조금 지원사업'과는 별도로 운영되며, 휴게시설은 산업안전보건법 기준에 맞춰 설치해야 하고 단지별 최대 500만원까지 보조된다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>