본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

테슬라 사이버트럭 판매 부진…"기능성 부족"

이승형기자

입력2025.08.20 09:07

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

적재량·견인력 등 기대 못 미쳐…디자인 '호불호'

전기차업체 테슬라의 '사이버트럭'이 픽업트럭 본연의 기능이 부족하다는 지적과 함께 판매 부진에 시달리고 있다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

19일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 시장조사업체 콕스 오토모티브의 집계치를 인용해 사이버트럭의 미국 내 판매량이 2023년 11월 말 첫 인도 이후 5만2000여대에 그쳤다고 전했다. 이는 테슬라가 사이버트럭을 본격적으로 출시하기 전에 예약 주문만 100만여건이라고 밝혔던 것에 비하면 매우 적은 판매량이다.

콕스 오토모티브의 편집장 숀 터커는 사이버트럭에 대해 "디자인은 확실히 눈에 띄지만, 이런 디자인은 픽업트럭이 갖춰야 할 기능성이 부족하다는 문제를 가져왔다"고 지적했다. 사이버트럭의 화물칸 측면의 높이는 일반적인 픽업트럭처럼 반듯하지 않고 사선 형태로 점점 낮아지는데, 이 때문에 대형 화물을 안전하게 적재하기가 어렵다는 것이다.


전문가들은 사이버트럭의 독특한 디자인이 전기차 애호가에게는 어필할 수 있지만, 대부분의 소비자에게는 외면받을 수 있는 요소라고 설명했다. 자동차시장 분석업체 S&P글로벌 모빌리티의 부국장 스테퍼니 브린리는 "픽업트럭은 미국 자동차 제조사들에 친숙한 분야지만, 구매자들의 보수적인 성향을 고려하면 더 어려운 시장이기도 하다"고 말했다.


특히 픽업트럭의 주요 구매층이 기능성에 더 무게를 두고 검증된 제품을 선호하는 성향이 강하다고 업계 관계자들은 전했다. 트럭 제조사 램의 최고경영자(CEO) 팀 쿠니스키스는 픽업트럭 시장 소비자들의 브랜드 충성도가 70~80% 수준이라고 말했다. 차를 새로 구매할 때 브랜드를 잘 바꾸지 않는다는 뜻이다.

일론 머스크 테슬라 CEO가 처음에 자랑한 수준에 못 미치는 견인력과 배터리 주행 거리 등도 사이버트럭 구매를 망설이게 하는 요인으로 꼽힌다. CNBC는 "픽업트럭 구매자의 상당수는 업무용으로 차량을 사용한다"며 "오프로드 주행이나 레저 목적의 소비자들도 견인력 및 적재량을 포함한 전반적인 성능에서 자신의 기준을 충족시킬 트럭을 원한다"고 짚었다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

새로운 이슈 보기