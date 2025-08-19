본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

엔씨소프트 '신더시티' 최첨단 엔비디아 RTX 기술 탑재

노경조기자

입력2025.08.19 09:23

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

엔비디아 RTX 플래그십 타이틀로 발표
게임스컴 전야제 출격…'지포스 나우' 출시

엔씨소프트는 신작 '신더시티'가 엔비디아의 최신 RTX 플래그십 타이틀로 발표됐다고 19일 밝혔다.


엔씨소프트 '신더시티'. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트 '신더시티'. 엔씨소프트 제공

AD
원본보기 아이콘


'신더시티'는 PC·콘솔에서 플레이 가능한 '다중접속(MMO) 택티컬 슈터(전략 강조 슈팅)' 장르 신작이다. 엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈가 내년 론칭을 목표로 개발 중이다.

이 게임에는 엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 및 레이 리컨스트럭션, 리플렉스 등 혁신적인 그래픽 기술이 적용된다. 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 '지포스 나우(GeForce NOW)'에도 출시된다.


양사는 오는 20일부터 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2025'의 전야제에 참가한다. 엔비디아는 최신 RTX 기술이 적용된 '신더시티' 테크 트레일러 영상을 공개하고, 프롤로그를 플레이할 수 있는 시연 부스를 운영한다.


케이타 이다 엔비디아 개발자 협력 부문 부사장은 "엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 기술을 '신더시티'에 적용하는 등 엔씨소프트와 최고의 게임 성능을 구현하기 위해 협업해 기쁘다"며 "'신더시티'는 지포스 RTX 50 시리즈의 강력한 기술력을 기반으로 눈부신 비주얼을 선사할 것"이라고 전했다.

배재현 빅파이어 게임즈 대표는 "게임 개발 분야에서 혁신을 선도하고 있는 엔비디아와 협업해 기쁘다"며 "기술 제휴를 통해 '신더시티'의 완성도를 더욱 높이고 차별화된 플레이 경험이 가능하도록 개발하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기