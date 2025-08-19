엔씨소프트 '신더시티' 최첨단 엔비디아 RTX 기술 탑재

엔비디아 RTX 플래그십 타이틀로 발표

게임스컴 전야제 출격…'지포스 나우' 출시

엔씨소프트는 신작 '신더시티'가 엔비디아의 최신 RTX 플래그십 타이틀로 발표됐다고 19일 밝혔다.

'신더시티'는 PC·콘솔에서 플레이 가능한 '다중접속(MMO) 택티컬 슈터(전략 강조 슈팅)' 장르 신작이다. 엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈가 내년 론칭을 목표로 개발 중이다.

이 게임에는 엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 및 레이 리컨스트럭션, 리플렉스 등 혁신적인 그래픽 기술이 적용된다. 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 '지포스 나우(GeForce NOW)'에도 출시된다.

양사는 오는 20일부터 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2025'의 전야제에 참가한다. 엔비디아는 최신 RTX 기술이 적용된 '신더시티' 테크 트레일러 영상을 공개하고, 프롤로그를 플레이할 수 있는 시연 부스를 운영한다.

케이타 이다 엔비디아 개발자 협력 부문 부사장은 "엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 기술을 '신더시티'에 적용하는 등 엔씨소프트와 최고의 게임 성능을 구현하기 위해 협업해 기쁘다"며 "'신더시티'는 지포스 RTX 50 시리즈의 강력한 기술력을 기반으로 눈부신 비주얼을 선사할 것"이라고 전했다.

배재현 빅파이어 게임즈 대표는 "게임 개발 분야에서 혁신을 선도하고 있는 엔비디아와 협업해 기쁘다"며 "기술 제휴를 통해 '신더시티'의 완성도를 더욱 높이고 차별화된 플레이 경험이 가능하도록 개발하겠다"고 말했다.





