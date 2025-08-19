신세계까사 마테라소, 울산에 단독형 전문관 2호 오픈

대전 이어 2층 단독 건물 전문관 개점

"비수도권 수면 시장 입지 확장 나서"

신세계까사의 친환경 수면 브랜드 '마테라소'가 울산에 두 번째 단독형 전문관을 열었다고 19일 밝혔다.

이번 울산점은 지난 5월 문을 연 대전점에 이어 선보이는 2호 전문관이다. 마테라소는 중부권·경상권 양축을 완성하며 전문관 네트워크를 단계적으로 확장, 비수도권 프리미엄 수면 시장의 주도권을 넓히고 있다.

신세계까사 마테라소가 울산에 두 번째 단독형 전문관을 열었다. 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

울산은 HD현대중공업을 비롯한 대규모 산업단지가 밀집해 최근 주택 거래량이 상승세를 타고 있으며, 하반기에는 대단지 신규 입주까지 예정돼 있다. 2호점이 들어서는 울산 남구 삼산동은 지역 최대 가구거리로, 시몬스·에이스침대·씰리·템퍼 등 국내외 가구 브랜드가 모여 있고 인근에 대형마트·백화점·전통시장이 밀집해 있다.

마테라소 울산점은 약 100평 규모의 2층 독립 건물로, 마테라소가 지향하는 '자연 친화적 숙면' 철학을 공간 전반에 구현했다. 은은한 조명과 베이지·내추럴 우드 톤 인테리어로 자연 유래 소재를 강조하는 브랜드 가치관을 시각적으로 표현했다.

1층은 인테리어 연출 공간으로, 협탁·서랍장·베드벤치 등 침실 가구와 리빙 소품을 하나의 무드로 배치했다. 마테라소의 대표 라인업인 '헤리티지 컬렉션'과 '포레스트 컬렉션' 주요 모델을 실제 주거 공간처럼 구성했다. 마테라소 헤리티지 컬렉션은 마테라소가 지난달 선보인 브랜드 최상위 매트리스 라인업이다.

2층은 매트리스 집중 체험 공간이다. 포레스트 컬렉션의 인기 모델 '클라우드H', '베이' 등 다양한 경도의 제품을 직접 누워 보고, 체형과 취향에 맞춘 상담을 통해 맞춤형 매트리스를 선택할 수 있다.

마테라소 울산점 오픈을 기념한 할인 프로모션과 특별 사은 행사도 오는 31일까지 진행된다. 행사 기간 마테라소 인기 침대 프레임을 최대 20% 할인가에 판매하고 구매 금액에 따라 신세계상품권을 증정한다. 현재 진행 중인 마테라소 단독 행사 혜택도 동일하게 적용된다.

신세계까사 관계자는 "전국 단위로 고객 접점을 확대하며 전문관을 고객이 마테라소의 브랜드 정체성과 프리미엄 공간 솔루션을 깊이 경험할 수 있는 채널로 키워 수면 시장 입지를 강화할 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



