코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'

코스닥이 외인과 기관의 동반 순매도에 2% 가까이 급락하며 800선을 내줬다.

코스닥은 18일 전거래일 대비 15.67포인트(1.92%) 하락한 799.59를 기록했다.

이날 코스닥은 전거래일 대비 0.46% 하락한 811.52로 출발했다. 이후 외국인과 기관의 순매도 강화로 인해 지속해서 하락하며 2% 가까이 하락하고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 616억원과 1023억원을 순매도했다. 반면 개인은 1724억원을 순매수했다.

업종별로는 기타제조가 3.92% 급락했으며 기계·장비, 의료·정밀, 화학, 전기·전자, 섬유·의류, 제약 등이 2% 이상 빠지고 있다. 반면 비금속과 출판·매체복제는 소폭 오름세다.

시가총액 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 441,000 전일대비 4,000 등락률 +0.92% 거래량 254,512 전일가 437,000 2025.08.18 14:04 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1000원(0.23%) 오른 43만8000원에 거래됐다. 또 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 90,500 전일대비 3,100 등락률 +3.55% 거래량 1,126,223 전일가 87,400 2025.08.18 14:04 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close 는 2.97% 오르고 있다.

반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 326,500 전일대비 27,000 등락률 -7.64% 거래량 269,975 전일가 353,500 2025.08.18 14:04 기준 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close 은 7.50% 급락하고 있으며 HLB, 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 306,500 전일대비 10,500 등락률 -3.31% 거래량 35,691 전일가 317,000 2025.08.18 14:04 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락"믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好' 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 56,500 전일대비 2,100 등락률 -3.58% 거래량 621,926 전일가 58,600 2025.08.18 14:04 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 주식자금 고민 해결! 당일 실행, 대체거래소도 가능에코프로, NCA 판매량 30만t 돌파…전기차 300만대 분량길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close 등은 3% 이상 빠지고 있다. 이와 함께 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 671,000 전일대비 13,000 등락률 -1.90% 거래량 40,062 전일가 684,000 2025.08.18 14:04 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close , 리가켐바이오 등도 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



