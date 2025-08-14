'계엄 가담 의혹' 해경청 고위 간부 대기발령…"직무수행 곤란"

해당 간부 "계엄상황 매뉴얼대로 조언"

해양경찰청은 12·3 비상계엄에 가담했다는 의혹이 제기된 안성식 본청 기획조정관을 직무에서 배제했다.

해경청은 14일 오후 늦게 보도자료를 내고 "안 조정관의 정상적인 직무수행이 곤란하다고 판단해 대기발령 조치했다"고 밝혔다.

안 조정관은 지난해 12·3 비상계엄 선포 당시 총기 무장과 수사 인력의 계엄사령부 파견을 주장했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다

이에 대해 해경청은 "계엄 선포 당일 전국 지휘관 화상회의를 앞두고 일부 간부들이 모인 자리에서 안 조정관이 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토, 합수부 구성시 수사 인력 파견 검토 등을 언급한 사실은 있지만 이에 따른 조치가 실행된 것은 없다"고 해명했다.

안 조정관은 또 계엄 사범이 많이 나올거라며 유치장을 정비하라고 일선 경찰서에 지시했다는 의혹도 받고 있다.

그는 그러나 본보와 통화에서 "(일선 해양경찰서) 유치장 관리 업무는 수사국 관할로 내가 지시할 권한이 없다"며 "다만 계엄상황에서 유치장 관리 매뉴얼을 수사 책임자한테 얘기한 것"이라고 말했다. 안 조정관은 "내가 기무사(국군기무사령부) 출신이다 보니 계엄에 대한 절차를 잘 알고 있어 매뉴얼대로 파출소 총기 휴대나 합수부 수사 인력 파견 등을 조언했을 뿐"이라고 설명했다.

안 조정관은 윤석열 전 대통령과 같은 충암고 출신으로, 2022년 3월 본청 형사과장 재임 당시 해경 출신으로는 처음으로 대통령직 인수위원회에 파견돼 화제를 모았다. 윤 전 대통령 취임 이후에는 대통령실 국정상황실에서 근무하기도 했다.

그는 2023년 총경에서 경무관으로, 지난해 다시 치안감으로 2년 사이 두 계급 승진했다.

한편 더불어민주당은 안 조정관의 계엄사령부 가담 의혹을 철저히 수사할 것을 특검에 촉구했다.

민주당 백승아 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "(언론보도가) 사실이라면 단순한 직무 협조를 넘어 불법 계엄에 적극 가담하려 한 중대한 범죄 행위"라며 "계엄법을 잘 알아 건의를 올렸을 뿐이라는 (안 조정관의) 변명은 비루하다"고 지적했다.

또 "해경 간부가 총기 무장을 지시하고 불법 계엄에 해경 조직을 가담시키려 했다면, 이는 헌법 수호 의무를 저버리려 한 반헌법적 범죄"라며 "개인 일탈로 볼 수 없는 의혹이 제기된 만큼, 특검은 해당 고위 간부가 계엄을 미리 알았는지를 포함해 철저히 수사하라"고 요구했다.





