네이버 최수연 대표 상반기 보수 25억5000만원…이해진보다 많아

경영복귀 이해진 의장 15억9800만원

카카오 정신아 대표 9억3300만원

최수연 네이버 대표 AD 원본보기 아이콘

네이버 최수연 대표가 상반기 보수 총액 25억5000만원으로 거액의 보수를 받은 것으로 집계됐다. 최 대표의 보수 총액은 네이버 창업자인 이해진 이사회 의장보다 많았다.

14일 네이버 반기보고서에 따르면 최 대표의 상반기 보수는 급여 4억5000만원, 상여 20억6100만원, 기타 근로소득 3900만원 등 25억5000만원에 달했다.

지난 3월 경영일선에 복귀한 이 의장은 상반기 급여 7억7000만원, 상여 7억6000만원, 기타 근로소득 6억8000만원으로 상반기 15억9800만원을 수령했다.

상반기 말 기준 네이버 직원 수 4856명(기간제 근로자 포함)의 1인 평균 급여액은 9200만원으로 전년보다 1600만원 올랐다．

지난 3월 유럽사업개발 대표직에서 물러난 한성숙 중소벤처기업부 장관은 상반기 네이버에서 52억2300만원을 받아 상반기 네이버 보수 1위를 차지했다.

카카오는 홍은택 전 대표(현 고문)는 급여 4억8000만원, 상여 8억원으로 상반기 12억8000만원의 보수를 받았다.

정신아 카카오 대표가 상반기 급여 4억2500만원, 상여 5억400만원, 기타 근로소득 400만원으로 총 9억3300만원을 받아 뒤를 이었다.

한편 김범수 미래이니셔티브센터장은 미등기임원으로 보수가 상위 5위 안에 들면서 보수 총액이 5억원 이상에 해당해야 한다는 공시 의무에 해당하지 않아 반기보고서에 급여가 공시되지 않았다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



