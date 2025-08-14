본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

네이버 최수연 대표 상반기 보수 25억5000만원…이해진보다 많아

서소정기자

입력2025.08.14 20:38

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경영복귀 이해진 의장 15억9800만원
카카오 정신아 대표 9억3300만원

최수연 네이버 대표

최수연 네이버 대표

AD
원본보기 아이콘

네이버 최수연 대표가 상반기 보수 총액 25억5000만원으로 거액의 보수를 받은 것으로 집계됐다. 최 대표의 보수 총액은 네이버 창업자인 이해진 이사회 의장보다 많았다.


14일 네이버( NAVER ) 반기보고서에 따르면 최 대표의 상반기 보수는 급여 4억5000만원, 상여 20억6100만원, 기타 근로소득 3900만원 등 25억5000만원에 달했다.

지난 3월 경영일선에 복귀한 이 의장은 상반기 급여 7억7000만원, 상여 7억6000만원, 기타 근로소득 6억8000만원으로 상반기 15억9800만원을 수령했다.


상반기 말 기준 네이버 직원 수 4856명(기간제 근로자 포함)의 1인 평균 급여액은 9200만원으로 전년보다 1600만원 올랐다．


지난 3월 유럽사업개발 대표직에서 물러난 한성숙 중소벤처기업부 장관은 상반기 네이버에서 52억2300만원을 받아 상반기 네이버 보수 1위를 차지했다.

카카오는 홍은택 전 대표(현 고문)는 급여 4억8000만원, 상여 8억원으로 상반기 12억8000만원의 보수를 받았다.


정신아 카카오 대표가 상반기 급여 4억2500만원, 상여 5억400만원, 기타 근로소득 400만원으로 총 9억3300만원을 받아 뒤를 이었다.


한편 김범수 미래이니셔티브센터장은 미등기임원으로 보수가 상위 5위 안에 들면서 보수 총액이 5억원 이상에 해당해야 한다는 공시 의무에 해당하지 않아 반기보고서에 급여가 공시되지 않았다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' 입소문에 품절대란 7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원 전격 소환

새로운 이슈 보기