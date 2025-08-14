K웹툰, 콘텐츠 기업 공조로 기업가치 확대

글로벌 콘텐츠 시장에서 K웹툰의 영향력이 커지는 가운데 국내외 웹툰 기업들이 플랫폼과 지식재산권(IP) 경쟁력을 결합한 전략적 제휴에 나서고 있다. 대표적인 사례로 웹툰엔터테인먼트와 월트디즈니컴퍼니, 수성웹툰 수성웹툰 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 4,960 전일대비 60 등락률 -1.20% 거래량 275,627 전일가 5,020 2025.08.14 11:04 기준 관련기사 수성웹툰, 상반기 영업익 60억 '흑자전환'수성웹툰, 세액공제 확대 법안에 실질적 수혜 가능성…국내 제작 구조 주목수성웹툰 자회사, HBM4 진입 목전…사상 최대 실적 기대 전 종목 시세 보기 close 과 아마존재팬 간 협력이 꼽힌다.

14일 관련업계에 따르면 네이버웹툰의 미국 본사 웹툰엔터테인먼트는 월트디즈니 컴퍼니와 다년 간의 글로벌 콘텐츠 파트너십을 체결했다. 협력을 통해 마블, 스타워즈, 디즈니 스튜디오, 20세기 스튜디오 등 약 100편의 IP를 세로 스크롤 형식의 웹툰으로 제작해 공개한다.

올해 2분기 웹툰엔터테인먼트 매출액은 3억4830만달러로 전년 동기 대비 8.5% 증가했다. 간밤 뉴욕 증시에서 웹툰엔터테인먼트 주가는 전 거래일 대비 81.2% 급등했다.

수성웹툰은 일본 아마존재팬의 디지털콘텐츠유통 플랫폼 '아마존 플립톤'에 K-웹툰을 공급 중이다. 현재 19개 작품이 서비스되고 있다. 국내 카카오페이지에서 300만 조회수를 기록한 대표작 '악녀인데 남주를 주워버렸다' 등을 포함한다. 전 세계 만화 앱 수익의 77%가 일본에서 발생하는 만큼 수성웹툰은 일본을 핵심 거점으로 삼아 글로벌 플랫폼과의 협력 확대를 추진할 계획이다.

올해 1월에는 자회사 투믹스글로벌을 통해 웹툰 제작사 테라핀을 인수했다. 테라핀은 '백작가의 망나니가 되었다' 등 인기 IP를 보유하고 있다. 투믹스는 전 세계 6000만 명 이상의 회원을 확보하고 11개 언어로 서비스를 제공한다. 매출의 80% 이상이 해외에서 발생한다. 수성웹툰은 투믹스의 유통망과 테라핀의 제작 역량을 결합해 북미, 유럽, 일본, 동남아 등 주요 시장 공략을 강화할 방침이다.

수성웹툰 유영학 대표는 "K웹툰이 글로벌 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 아마존재팬을 비롯한 글로벌 플랫폼과의 협력을 강화하고, 현지화 전략도 병행할 계획"이라고 말했다.

전문가들은 플랫폼이 안정적인 유통 채널을 제공하고 IP가콘텐츠 경쟁력을 높이는 만큼 두 요소의 결합이 글로벌 시장 확장의 핵심 요인이라고 분석한다. 향후 기업가치 제고를 위해 이러한 형태의 전략적 제휴는 더욱 확대될 것으로 예상했다.





