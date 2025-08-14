상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권

14일 국내 증시가 장 초반 강보합세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 25분 기준 코스피는 전일 대비 5.59포인트(0.17%) 오른 3229.96에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 2.15포인트(0.07%) 오른 3226.52로 출발했다.

개인이 939억원을 순매도할 동안 외국인과 기관이 각각 510억원, 325억원을 사들였다.

시가총액 상위권은 다소 혼조세다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 5,000 등락률 +1.28% 거래량 79,843 전일가 389,500 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피 전 종목 시세 보기 close (2.31%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 226,500 전일대비 1,500 등락률 +0.67% 거래량 539,616 전일가 225,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 [특징주]디즈니 손잡은 웹툰엔터 급등에…네이버·웹툰주 랠리코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑2차전지株, ESS 모멘텀에 ‘들썩’...기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 close (1.56%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 700 등락률 +1.01% 거래량 179,724 전일가 69,400 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 정진완 우리은행 행장, 베트남 서기장 국빈만찬 참석신한카드, 신한은행과 디지털 온누리상품권 이벤트…"상생금융 실천""대출규제·포용금융·공정위 부담"…하반기 은행 실적 '먹구름' 전 종목 시세 보기 close (1.30%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 170,243 전일가 216,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 현대커머셜, 현대차·글로비스와 업계최저 금리제공코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑현대차 노조, 임단협 교섭 결렬 선언…파업권 확보 수순 전 종목 시세 보기 close (0.93%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 104,100 전일대비 900 등락률 +0.87% 거래량 158,716 전일가 103,200 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승車관세도 '기존 관세+15%'?…비상 걸린 일본, 느긋한 한국 전 종목 시세 보기 close (0.87%)가 오름세지만 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 1,000 등락률 -1.50% 거래량 2,095,722 전일가 66,500 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.11%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 272,750 전일대비 5,250 등락률 -1.89% 거래량 552,057 전일가 278,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.90%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 106,600 전일대비 300 등락률 +0.28% 거래량 573,326 전일가 106,300 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다2차전지株, ESS 모멘텀에 ‘들썩’...기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 close (-0.85%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 467,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 40,184 전일가 467,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (-0.43%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 2,732,313 전일가 71,900 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.42%)는 내림세다.

같은 시간 코스닥은 전일 대비 2.42포인트(0.30%) 오른 816.52에 거래됐다. 이날 지수는 0.38포인트(0.05%) 상승한 814.48에 출발했다.

개인이 739억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 425억원, 204억원을 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 대부분 강세다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 6,800 등락률 +8.33% 거래량 1,950,150 전일가 81,600 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결!코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (7.97%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 688,000 전일대비 23,000 등락률 +3.46% 거래량 23,027 전일가 665,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피 전 종목 시세 보기 close (3.46%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 145,300 전일대비 1,800 등락률 +1.25% 거래량 96,587 전일가 143,500 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합[클릭 e종목]"에스엠, 3개 분기 연속 깜짝 실적" 전 종목 시세 보기 close (2.37%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 137,500 전일대비 1,000 등락률 +0.73% 거래량 257,603 전일가 136,500 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피 전 종목 시세 보기 close (1.61%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 57,600 전일대비 400 등락률 +0.70% 거래량 364,196 전일가 57,200 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피 전 종목 시세 보기 close (1.57%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 156,400 전일대비 600 등락률 +0.39% 거래량 154,008 전일가 155,800 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세 전 종목 시세 보기 close (1.54%)가 오르는 반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 347,000 전일대비 2,000 등락률 -0.57% 거래량 81,472 전일가 349,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.29%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 436,500 전일대비 12,500 등락률 -2.78% 거래량 292,104 전일가 449,000 2025.08.14 09:56 기준 관련기사 美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.12%)은 약세다.

업종별로는 전기제품(+2.64%), 인터넷 소매(+2.52%) 운송·물류(+2.19%), 출판(+1.89%), 증권(+1.70%)이 강세인 반면 디스플레이패널(-7.06%), 사무용 전자제품(-2.97%), 해운사(-1.98%), 전기장비(-1.88%)는 하락세다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.2원 내린 1378.5원에 거래를 시작했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



