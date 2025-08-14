본문 바로가기
상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권

김진영기자

입력2025.08.14 09:45

14일 국내 증시가 장 초반 강보합세를 보이고 있다.


이날 오전 9시 25분 기준 코스피는 전일 대비 5.59포인트(0.17%) 오른 3229.96에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 2.15포인트(0.07%) 오른 3226.52로 출발했다.

개인이 939억원을 순매도할 동안 외국인과 기관이 각각 510억원, 325억원을 사들였다.

시가총액 상위권은 다소 혼조세다. LG에너지솔루션 (2.31%), NAVER (1.56%), 신한지주 (1.30%), 현대차 (0.93%), 기아 (0.87%)가 오름세지만 두산에너빌리티 (-2.11%), SK하이닉스 (-0.90%), 한화오션 (-0.85%), HD현대중공업 (-0.43%), 삼성전자 (-0.42%)는 내림세다.


같은 시간 코스닥은 전일 대비 2.42포인트(0.30%) 오른 816.52에 거래됐다. 이날 지수는 0.38포인트(0.05%) 상승한 814.48에 출발했다.


개인이 739억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 425억원, 204억원을 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 대부분 강세다. 에이비엘바이오 (7.97%), 파마리서치 (3.46%), 에스엠 (2.37%), 에코프로비엠 (1.61%), 에코프로 (1.57%), 리가켐바이오 (1.54%)가 오르는 반면 펩트론 (-2.29%), 알테오젠 (-2.12%)은 약세다.


업종별로는 전기제품(+2.64%), 인터넷 소매(+2.52%) 운송·물류(+2.19%), 출판(+1.89%), 증권(+1.70%)이 강세인 반면 디스플레이패널(-7.06%), 사무용 전자제품(-2.97%), 해운사(-1.98%), 전기장비(-1.88%)는 하락세다.


서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.2원 내린 1378.5원에 거래를 시작했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

