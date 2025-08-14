[포토] 김문수, 특검 당사 압수수색에 철야농성…"야당 탄압"

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 14일 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌이고 있다.







