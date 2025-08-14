백종원의 더본코리아 "악의적 유튜버 강경 대응"…긴급 상생위 결의

13일 긴급 상생위원회 개최

점주협의체 요청에 따라 이뤄져

회사는 전날 서울 서초구 별관 창업설명회장 회의실에서 긴급 상생위원회를 열고, 악의적 유튜버에 대한 강경 대응을 결의했다.

이날 자리에는 빽다방, 역전우동, 한신포차, 빽보이피자, 새마을식당, 본가, 돌배기집, 홍콩반점, 연돈볼카츠, 막이오름 등 10개 브랜드 점주협의회가 참여했으며, 외부위원으로는 안진걸 민생경제연구소장(전 참여연대 시민위원장), 유효상 유니콘경영경제연구원장(전 차의과대학 경영대학원장), 구정모 법무법인 덕수 변호사와 더본코리아 본사위원들이 참여했다.

이번 상생위는 지난 7일 법무법인 덕수에서 본사로 접수된 각 브랜드 점주협의체의 '일부 유튜버 관련 긴급상생위원회 개최 요구의 건' 요청서에 따라 이뤄졌다.

더본코리아 점주들과 함께 점주협의회를 구성해 온 법무법인 덕수의 구정모 변호사는 "점주님들께서 '우리가 계속 이렇게 당하면서 피해를 보는 것이 맞는지, 본사 차원에서의 대응책이 없는지'에 대한 요구들이 많으셨다"며 "상생위 차원에서 본사의 해결방안을 듣고자 이 자리를 요청한 것"이라고 긴급 상생위원회 소집 이유를 설명했다.

참여한 점주협의회 점주들은 특정 유튜버 영상 속에서 ▲'맛과 위생이 아닌 잡다한 레시피로 만든 브랜드를 운영한다' ▲'점주들을 마루타처럼 장사 실험용으로 이용한다' ▲'떳다방 프랜차이즈 운영에 이용당한다' 등의 자극적인 비방 표현으로 더본코리아 브랜드 가맹점을 운영하는 점주들의 명예를 심각하게 훼손하고 있다고 목소리를 높였다.

점주협의회는 전국 각 브랜드 점주들의 동의를 모은 공동성명서 추진, 본사는 악의적 유튜버의 허위 사실에 대한 대응책을 강구할 것에 대해 각각 동의했다.

더본코리아 본사위원은 "문제의 심각성도 인지하고 있으나, 본사의 움직임이 자칫 조회 수 늘리기가 목적인 특정 유튜버의 또 다른 콘텐츠로 확대 재생산되는 것에 우려가 있었다"며 "점주님들의 실질적 피해가 커지고 있는 상황에서 앞으로는 본사 차원에서 강경한 대응을 강구하도록 하겠다"고 강조했다.





