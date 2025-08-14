본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"일진전기, 이익 레벨업…목표가↑"

장효원기자

입력2025.08.14 07:44

시계아이콘01분 04초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[클릭 e종목]"일진전기, 이익 레벨업…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘

유안타증권은 14일 일진전기 에 대해 중전기 부문 고성장으로 수익성 방어에 성공했다며 목표주가를 기존보다 높인 4만7000원으로 제시했다.


일진전기의 올 2분기 연결 기준 매출은 5228억원으로 전년 대비 20.5% 증가했고, 영업이익은 376억원으로 53.4% 늘었다. 영업이익률(OPM)은 7.2%를 기록했다.

손현정 유안타증권 연구원은 "미국 보편관세(10%) 부과에도 고마진 제품 비중 확대 효과로 매출총이익률이 전년 대비 5%포인트 개선됐다"며 "매출 확대에 따른 지급수수료·운반비·판매보증비 등 변동비 부담이 늘었으나 전반적인 수익성 방어에 성공해 영업이익이 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다"고 설명했다.


수익성 개선의 핵심은 중전기 부문이었다. 해당 부문 매출은 1920억원으로 전년 대비 131.7% 증가했고, 영업이익은 239억원으로 118.5% 늘었다. 분기 중 약 300억원 규모의 미국향 변압기 출하가 지연되며 하반기 매출로 이연될 전망이다. 수주잔고는 약 19억달러로 사상 최고치를 경신했다.


손 연구원은 "특히 중전기 부문 수주잔고는 12억4000만달러로 비중이 66%에 달하고 이 중 83%가 해외향, 미국향만 74%를 차지한다"며 "고단가 해외 수주 비중 확대는 향후 수익성 레벨업을 뒷받침하는 핵심 동력"이라고 강조했다.

올 3분기는 계절성과 관세 회피 목적의 조기 선적 영향으로 매출이 전분기 대비 둔화될 수 있다. 다만 4분기에는 변압기 증설 효과가 본격화되고 미국향 고단가 프로젝트 출하가 이어져 매출과 수익성 모두 반등이 예상된다.


그는 "8월부터 미국 변압기 상호관세율이 15%로 상향됐지만 주요 고객사 다수가 관세 전가에 합의함에 따라 관세 인상에 따른 원가 부담은 제한적일 것"이라며 "1kV 이상 초고압 케이블은 구리 파생제품 50% 관세 부과 대상에서 제외돼 하반기 관세 부담은 사실상 미미할 것"이라고 내다봤다.


유안타증권은 일진전기의 올해 연결 매출을 1조9363억원(전년 대비 22.8% 증가), 영업이익을 1436억원(전년 대비 80.0% 증가, OPM 7.4%)으로 전망했다. 특히 중전기 부문 영업이익은 증설 효과와 미국향 비중 확대를 바탕으로 전년 대비 두 배 이상 늘어날 것으로 보인다. 2026년부터는 미국 동부 전력청향 장기공급계약(4300억원, 2026~2030년) 물량이 매출에 반영되며 성장 가시성이 더욱 높아질 전망이다.


그는 "현재 주가는 2026년 예상 주가수익비율(PER) 14.6배로 국내 동종업체 평균(18배) 대비 저평가돼 있으며, 내년 실적 모멘텀을 고려할 때 밸류에이션 리레이팅 여력이 충분하다"고 진단했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 주장한 '부자아빠' "당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기