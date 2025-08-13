현대차 노조, 임단협 교섭 결렬 선언…파업권 확보 수순

17차 교섭에서 결렬 선언

올해 임단협 난항 예상

현대자동차 올해 임금·단체협약 협상을 위한 교섭이 결렬됐다. 노사가 기본급 인상과 성과급, 정년연장 등 핵심 사안을 두고 팽팽하게 대립하면서 올해 임단협 교섭이 난항을 겪고 있다. 노조는 일단 사측의 1차 협상안 제시를 이끌어 내기 위해 결렬을 선언한 후 파업권 확보 수순에 돌입할 것으로 보인다.

13일 현대차 노조는 "사측이 1차 일괄 제시안을 내놓지 않은 채 불성실한 교섭 태도를 보이고 있다"며 당분간 교섭을 중단하겠다는 의사를 밝혔다. 노조는 지난 17차례 이상 본교섭과 실무 협의를 이어온 만큼 이번 주 내에는 사측이 1차 제시안을 내놓으며 협상에 속도를 낼 것을 요구했다. 하지만 사측은 굵직한 논의 주제에서 일정 부분 합의를 이룬 이후 충분한 실무 협상을 거쳐야 제시안을 내놓을 수 있다고 맞서고 있다.

특히 올해는 미국 관세 여파로 인한 경영 실적에 대한 노사 간 이견이 첨예하다. 사측은 불확실성에 대비하기 위해 회사가 미래 성장 동력을 위한 투자 재원을 확보해야 한다는 점을 강조하고 있으며, 노조는 최근 현대차그룹의 영업이익이 글로벌 톱2 수준까지 올라왔다는 점을 고려할 때 정당한 성과 배분이 이뤄져야 한다고 대응하고 있다.

결렬을 선언한 노조는 사측을 압박하기 위해 파업권 확보 절차에 돌입할 것으로 예상된다. 중앙노동위원회에 중재 신청을 하고, 조정 중지 결정이 나오면 노조는 파업권 확보를 위한 조합원 투표에 나설 수 있다. 전체 조합원의 3분의 2 이상 찬성표를 얻으면 언제든지 파업할 수 있는 합법적인 파업권이 생긴다.

다만 실제로 노조가 파업을 단행할 가능성은 낮아 보인다. 지난해에도 현대차 노조는 파업권은 확보했다. 파업 직전에 극적으로 잠정 합의안을 만들어내면서 6년 연속 무분규 협상 타결 기록을 이어갔다.

올해 임단협에서 현대차 노조는 ▲기본급 14만1300원 인상 ▲순이익의 30% 성과급 지급 ▲임금 삭감 없는 주 4.5일제(금요일 4시간 단축 근무) ▲정년 만 64세 연장 ▲퇴직금 누진제 ▲퇴직자 전기차 최대 25% 할인 ▲통상임금 위로금 인당 2000만원 지급 등을 요구하고 있다.





