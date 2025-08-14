본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

"기업대출 여력 늘려야"…은행 대손충당금 1년 새 2배↑

김혜민기자

입력2025.08.14 06:00

시계아이콘01분 11초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4대 은행, 상반기 대손충당금 1조 넘게 적립
부실 대출 대응도 있지만
기업대출 늘리기 위한 실탄 확보 차원도
"보수적 산정해 선제적 적립"

시중은행이 올해 상반기 쌓아둔 대손충당금 규모가 1년 전 대비 2배가량 늘어난 것으로 나타났다. 부실 대출이 늘며 어쩔 수 없이 쌓은 것도 있지만, 미래 불확실성에 대비해 선제적으로 건전성 관리에 나선 영향이다. 기업대출, 특히 중소기업 대출은 가계대출보다 건전성 관리에 취약한 만큼 대손충당금이라는 실탄을 미리 쌓을수록 대출 확대에 따른 부담이 줄어들 수 있다.


14일 금융권에 따르면 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 올해 상반기 대손충당금 전입액은 1조5775억원으로, 지난해 같은 기간(8803억원)보다 80% 증가했다. 올해만 놓고 보면 1분기 7483억원에서 2분기 8293억원으로, 2분기에 더 많은 대손충당금을 쌓은 것으로 집계됐다.

"기업대출 여력 늘려야"…은행 대손충당금 1년 새 2배↑
AD
원본보기 아이콘

대손충당금 전입액은 은행이 기업이나 가계에 빌려준 대출금 중 미래에 떼일 것으로 예상돼 미리 적립해둔 금액을 말한다. 은행별로 보면 KB국민은행이 지난해 상반기 3506억원에서 올해 6353억원으로 늘었고, 신한은행(1507억→3472억원·신용손실충당금 기준), 하나은행(670억→2220억원), 우리은행(3120억→3730억원)도 모두 증가했다. 특히 KB국민은행과 신한은행은 올해 1분기보다 2분기에 더 많은 대손충당금을 쌓은 것으로 나타났다.

은행들이 대손충당금 전입액을 늘린 것은 하반기에도 경기 불확실성이 일부 지속돼 위험자산이 늘어날 수 있을 것으로 판단했기 때문이다. 다만 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 등으로 상반기에만 2조원이 넘는 충당금을 쌓은 2023년과 달리 올해는 선제적 대응에 방점이 찍혀있다. 신한은행은 상반기 기업 신용평가를 보수적으로 해 충당금을 추가로 적립했고, KB국민은행은 개별평가를 통해 산정한 충당금에 더해 추가로 더 쌓아 전입액이 확대됐다.


부실 가능성이 높은 대출자산에 미리 방패를 만들어둔 것인데, 이처럼 보수적 건전성 대응에 나선 건 하반기 기업대출을 늘릴 여력을 확보하기 위해서다. 은행들은 올 하반기 월 1조원씩 기업대출을 늘리거나 연간 6~7% 성장을 목표로 삼고 있다. 은행권 관계자는 "가계대출 총량이 규제로 하향 조정되면서 은행들이 하반기에는 기업대출 확대에 사활을 걸고 있다"며 "기업대출은 건전성 관리가 더 까다롭기 때문에 미리 충분한 충당금을 쌓아 부담을 덜어내려는 것"이라고 말했다. 실제 7월 말 기준 NH농협은행을 포함한 5대 은행의 기업대출 잔액(대기업·중소기업·개인사업자)은 1155조3684억원으로 한 달 만에 1조5415억원 증가한 것으로 나타났다.


미리 실탄을 확보한 만큼 하반기에는 충당금 규모가 하향 안정화될 수 있다는 분석이 나온다. 다만 미국의 관세부과에 따른 영향이 하반기 본격화되는 데다, 여천NCC를 비롯한 석유화학업계의 구조조정이 본격화되는 것은 또 다른 부담 요인이다. 금융권 관계자는 "돌발변수가 없는 것이 중요하다"며 "결국 기업의 경영 환경에 따라 대손충당금 규모도 달라질 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 주장한 '부자아빠' "당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기