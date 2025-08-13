[특징주]대웅, '마이크로니들' 비만 약 기술력 입증…9%대↑

대웅 대웅 003090 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 1,650 등락률 +7.66% 거래량 438,770 전일가 21,550 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 대웅, '디지털트윈'으로 바이오의약품 생산 혁신대웅, 기업 맞춤형 건강관리 솔루션 '대웅 헬스케어' 선보여대웅바이오 '포시다파정', 만성 심부전·신장병 적응증 확보 전 종목 시세 보기 close 이 13일 장초반 강세다. 자체 개발한 마이크로니들 패치의 초기 약물 흡수 실험에서 좋은 결과를 얻었다는 소식이 전해지면서다.

대웅은 이날 오전 9시32분 기준 전 거래일 대비 1950원(9.05%) 오른 2만3500원에 거래되고 있다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 131,400 전일대비 2,100 등락률 +1.62% 거래량 47,118 전일가 129,300 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 대웅 '마이크로니들', 흡수율 80%↑…"글로벌 최고 수준"대웅제약·DNC에스테틱스, 중장년·남성 맞춤형 복합시술 전략 제시대웅제약·종합건강관리학회, 디지털 헬스 실증·학술 협력 전 종목 시세 보기 close 과 대웅테라퓨틱스는 이날 세마글루타이드 성분을 탑재한 자체 개발 마이크로니들 패치가 사람을 대상으로 한 초기 약물 흡수 실험(Pilot PK)에서 주사제 대비 생체이용률이 80% 이상에 달하는 결과를 확보했다고 밝혔다.

이는 세마글루타이드 마이크로니들 패치 제형에 대한 세계 최초의 인체 적용 결과이다.

대웅은 이번 실험 결과에 대해 동일 성분을 담은 기존 마이크로니들 패치들이 주사제 대비 약 30% 수준의 생체이용률을 보였던 것과 비교해 최고 수준의 농도를 구현한 것이라며 세마글루타이드 경구제와 비교했을 때는 약 160배 높은 수준이라고 설명했다.

글로벌 시장에 나와 있는 타제품의 경우 냉장 보관이 필요한 콜드체인(저온 유통) 방식으로 유통되는 반면, 대웅테라퓨틱스의 마이크로니들 패치는 실온에서도 안정성을 유지할 수 있어 유통 비용을 절감할 수 있는 특징이 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



