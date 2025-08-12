본문 바로가기
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카카오페이, '카카오톡 선물하기' 오프라인 교환권 사용 기능 도입

문채석기자

입력2025.08.12 10:20

카카오페이 는 결제 화면에서 '카카오톡 선물하기'로 받은 오프라인 매장 교환권을 확인하고 사용할 수 있는 기능을 도입했다고 12일 밝혔다.


카카오페이 결제 화면에서 '카카오톡 선물하기'로 받은 오프라인 매장 교환권을 쓸 수 있다. 카카오페이

선물 받은 교환권을 찾거나 추가 금액을 결제하기 위한 단계를 줄여 '선물하기'를 더 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

카카오페이머니(선불충전금), 신용·체크카드 등에 이어 모바일 교환권까지 결제 수단으로 연동해 카카오페이 오프라인 결제의 편의성과 혜택 폭을 넓혔다.


기존 결제 수단과 640여개 브랜드의 선물하기 교환권을 활용한 간편한 결제는 물론 굿딜, 꼬.꼬.페 등 카카오페이의 간판 할인 프로그램, 카카오페이포인트 적립, 각종 멤버십 자동 적립 등 다채로운 혜택을 카카오페이앱 하나로 앱 전환 없이 누릴 수 있게 됐다.


새 기능은 최신 버전의 카카오페이 애플리케이션과 카카오톡 내 카카오페이홈에서 결제 탭 전면의 선물함이나 결제창 하단 결제 수단 중 '카카오톡 받은 선물'을 선택해 쓸 수 있다.

최초 개인정보 제공 동의 절차만 거치면 카카오톡 선물하기로 받은 모든 오프라인 매장 교환권을 일괄 확인할 수 있다.


카카오페이 결제처가 아니더라도 사용할 수 있고 카카오페이 결제처라면 추가 금액도 앱 전환 없이 결제할 수 있다.


카카오페이앱 및 카카오톡 최신 버전은 11일 이후 일부 사용자부터 순차적으로 적용된다.


카카오페이 관계자는 "오프라인에서 선물하기 교환권을 쓸 때도 카카오페이만의 매끄러운 결제와 혜택을 경험할 수 있도록 서비스를 마련했다"며 "결제 수단과 혜택을 가르는 경계들을 허물며 가장 편리하고 널리 쓰이는 오프라인 결제 서비스로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

