본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

이스트소프트 2분기 매출 역대 최대치…8분기만에 흑자 전환

김보경기자

입력2025.08.11 15:04

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

페르소닷AI 매출 증가세
AI 서비스 '앨런'에 엑사원 탑재
독자 AI 파운데이션 사업 참여

이스트소프트 는 올해 2분기 매출액 312억원으로 역대 분기 최대치를 달성했고 8분기 만에 흑자 전환했다.

이스트소프트 2분기 매출 역대 최대치…8분기만에 흑자 전환
AD
원본보기 아이콘

이스트소프트는 연결 기준 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 12.2% 증가한 312억원으로 역대 분기 최대치를 달성했다고 11일 공시했다. 또한 영업이익 8100만원으로 8분기 만에 흑자전환을 이뤄냈다.


이번 실적 개선에는 인공지능 소프트웨어(AI SW) 사업의 꾸준한 성장과 함께, 카발 모바일을 중심으로 한 게임사업의 해외 퍼블리싱 성과와 자산운용업의 실적 회복이 영향을 미쳤다.

AI SW 사업 부문에서는 ▲페르소닷AI(PERSO.ai) 월간 반복 매출 증가 ▲AI 인재 양성 교육사업 확대 ▲유틸리티 프로그램 '알툴즈' 광고 매출 증가 등의 성장이 이뤄졌다.

이스트소프트 2분기 매출 역대 최대치…8분기만에 흑자 전환 원본보기 아이콘

이스트소프트는 2분기 실적 개선 효과가 하반기에도 이어질 것으로 기대하고 있다. 페르소닷AI의 월간 반복 매출과 구매전환율이 증가세를 보이고 있고, 대규모 AI 인재 양성 교육 사업의 성과가 하반기에 인식되기 때문이다.


아울러 LG AI연구원 컨소시엄으로 5개 정예팀에 합류한 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에서도 다양한 기회를 보고 있다. 이스트소프트는 K-엑사원 고도화와 인공지능 전환(AX) 생태계 구축 등의 역할을 수행한다. 지난 7일에는 자사 에이전틱 AI 서비스 '앨런'에 엑사원 4.0을 탑재하기도 했다.


이스트소프트 관계자는 "앞으로 대국민 AI 사업이 본격화되면 실적 개선 효과도 더 커질 것"이라며 "기존의 자사 대국민 소프트웨어에 AI를 결합시켜 서비스 자체를 고도화하고 확장시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기